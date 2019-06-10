Как помочь пережить автомобилю летний зной

Тридцатиградусная жара, внезапно установившаяся на европейской территории России, станет серьёзным испытанием не только для автомобилистов, но и для машин.

При эксплуатации автомобиля в жару важно не только не вскипятить собственный “котелок”, но и уберечь транспортное средство от возможных неприятностей. Таковых может произойти великое множество.

Тридцатиградусная жара повышает нагрузку на все жизненно важные узлы транспортных средств – двигатель, трансмиссию, выпускную систему, тормоза, кузов и даже остекление. Надёжность этих элементов резко снижается, что становится причиной непредвиденных поломок. Большинство из них несёт прямую угрозу для всех участников дорожного движения. Самое простое летом – вскипятить мотор. Для этого достаточно всего лишь не заметить подклинивания термостата, забитого грязью и тополиным пухом радиатора или неправильную работу датчика температуры мотора, управляющего включением принудительного обдува. Результат такой оплошности предсказуем – пар из-под капота и обездвиженный автомобиль. Разумеется, в самой жуткой дорожной пробке. Движение при такой поломке невозможно, зато её предотвращение более чем реально.

Перед поездкой не ленитесь осмотреть радиатор, проверить уровень “охлаждайки” и работоспособность “карлсона”. Для этого достаточно принудительно включить кондиционер – пропеллер должен крутиться. Счастливым обладателям новомодных моделей без указателя температуры двигателя на приборной панели нелишним будет заиметь этот жизненно важный прибор. Получить данные о температуре можно с помощью любого нештатного устройства, подключаемого к бортовой системе электроники через диагностический разъём. Ещё одну опасность таят в себе шины. Под действием солнечных лучей и механического трения, возникающего во внутренних слоях покрышки, а также нагрева от раскалённого асфальта давление в колёсах автомобиля может сильно возрасти и превысить нормальное значение. Это, в свою очередь, приведёт к ухудшению управляемости или даже разрушению покрышки. К взрыву склонны изрядно изношенные изделия.

Не ленитесь перед поездкой проверять давление во всех колёсах. Лучше всего делать это при температуре в +20-25 градусов по Цельсию. Давление, измеренное в сильно нагретом колесе, будет некорректным.

Пристальное внимание стоит обратить и на тормоза. В жаркую погоду колодки и диски нагреваются гораздо сильнее, чем обычно, а старая тормозная жидкость, нахватавшая за годы эксплуатации влаги из воздуха, склонна мгновенно закипать. При резком и длительном нажатии на педаль тормоза последняя может стать “ватной” – эффективность торможения резко снижается.

Топливные канистры и газовые баллоны на автомобилях с ГБО в жару – потенциальный источник опасности, который может стоить жизни. Под влиянием температуры углеводороды сильно расширяются, что может привести к разгерметизации ёмкостей и последующему возгоранию автомобиля или взрыву. В жару не стоит заполнять баки, канистры и тем более газовые баллоны под завязку – они могут такого издевательства не выдержать. Даже относительно безопасный бензобак не рекомендуется заправлять более чем на 95%, а газовые баллоны – на ¾ полезного объёма.

С особой осторожностью стоит отнестись к стёклам автомобиля. Контрастный душ и обдув мощной струёй воздуха из кондиционера для них смертельно опасны. Даже небольшие сколы и микротрещины при таком воздействии расползаются на всё стекло, что приводит к замене дорогостоящих деталей.

Невероятно, но факт: в прямом смысле уничтожить автомобиль в жару могут оставленная в салоне бутылка воды или газовая зажигалка. При определённой доле везения прозрачная ёмкость с водой превращается в мощную линзу, способную спалить машину изнутри. Зажигалки и баллончики и вовсе взрываются.

Любителям офф-роуда нелишним будет озаботиться защитой выпускной системы от касания её всевозможных веток. Случаи возгорания машин из-за заклинившей между кузовом и глушителем сухой палки – далеко не редкость и не байки из Сети.

Наконец, в прямом смысле убить автомобиль может раскалённый асфальт. Под воздействием палящих лучей песчано-битумная смесь разжижается и превращается в липкую кашу. Нормальное замедление на такой субстанции невозможно. При прохождении крутых поворотов колёса автомобиля могут резко потерять сцепление, подобно тому, как это происходит зимой. Будьте внимательны и двигайтесь чуть осторожнее, чем в обычных условиях.

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