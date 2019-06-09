Шведская фирма разработала “умного лежачего полицейского”

Шведская фирма разработала “умного лежачего полицейского”
Июнь 09 10:07 2019

Инновационное устройство, способное самостоятельно распознавать скорость автомобиля и запускать работу “лежачего полицейского” разработала шведская фирма Edeva

Шведская фирма Edeva изобрела инновационное устройство, которое заменяет традиционные «лежачие полицейские». Система под названием Actibump оснащается специальным радиолокационным модулем, который способен заранее определить скорость движения приближающегося транспорта. Если автомобиль едет слишком быстро, то автоматически образуется искусственная выбоина глубиной около 6 сантиметров.

Устройство весьма эффективно за счет избирательного действия: при необходимости система деактивируется, что позволяет быстро проезжать службам спасения, медикам, пожарным и т.д.

Как утверждают создатели Actibump, система также отлично подойдет для эксплуатации на таможенных и платных постах, где часто на дорогу выходят люди. Одним из преимуществ устройства является то, что уборка улиц максимально облегчена по сравнению с традиционными «лежачими полицейскими».

Стоимость системы Actibump на дорогу с двумя полосами составляет примерно 45 000 евро. Средний срок эксплуатации устройства заявлен на уровне 12 лет. Отмечается, что система уже успешно функционирует в Швеции и Канаде, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны.

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AMSRUS
AMSRUS

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