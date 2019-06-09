Два туристических автобуса столкнулись в Сочи в районе Олимпийского парка

26 человек пострадало в ДТП с двумя автобусами в Сочи в районе Олимпийского парка

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе — трое детей. Они были госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из Краснодара в Сочи прибыл вертолет санавиации.

В сети опубликовано видео с места столкновения двух туристических автобусов на пересечении Таврической и Старообрядческой улиц в районе Олимпийского парка в Сочи, передает РИА «Новости».

По данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали 26 человек, в том числе трое детей. Они были госпитализированы, передает НСН. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Из Краснодара в Сочи прибыл вертолет санавиации, передает ФАН.

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Накануне в Германии туристический автобус с детьми столкнулся с автомобилем. В результате инцидента пострадали 25 человек, большинство из них — дети. В туристическом автобусе было 49 школьников в возрасте от 16 до 18 лет, шесть учителей и водитель.

На место происшествия были срочно доставлены два спасательных вертолета, семь машин скорой помощи и девять пожарных машин. Шестеро детей получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы. Водитель автомобиля, которому 80 лет, также был тяжело ранен.

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