Индийский «стартап на миллион» представит свой электромотоцикл в 2019 году

Небольшая компания получила серьезные инвестиции на реализацию двухколесной электрической мечты

Ultraviolette Automotive — стартап из Индии, чьи амбиции гораздо масштабнее, чем создание обычного мотоцикла на электротяге. Молодая команда планирует создать действительно уникальный продукт и у неё на это есть все шансы.

Первый электробайк компания планирует вывести на рынок уже в 2019 году. По некоторым данным стартап из Бангалора привлек инвестиции в размере суммы, близкой к 1 миллиону долларов. Главным инвестором выступил индийский гигант TVS Motor company.

Кроме нескольких фотографий о новом продукте почти ничего не известно. Крутой минималистичный и вместе с тем достаточно современный дизайн чем-то напоминает нашумевшие мотоциклы Lotus. По фото можно лишь догадываться каким будет привод, так как вся архитектура скрыта от глаз под всевозможными панелями и заглушками.

Пока еще безымянная модель первого электробайка от «ультрафиолетового стартапа» по предварительным данным сможет конкурировать с 200-250 кубовыми бензиновыми мотоциклами. Ожидается, что электроцикл предоставит пилоту полную свободу в настройках поведения байка на дороге, а для скачивания обновлений аппарат будет подключаться к беспроводной сети.

И всё это только начало. Компания планирует также заняться созданием электрических силовых агрегатов высочайшего класса, объединенных технологиями связи. А для более устойчивого будущего поработает и над развитием инфраструктуры, пишет источник.