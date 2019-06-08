Для развития производства линейки Ford Transit в России подписан специальный инвестиционный контракт

В рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года состоялась церемония подписания специального инвестиционного контракта между Ford Sollers и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

ООО Форд Соллерс Елабуга, на базе которого создается обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для развития производства линейки Ford Transit в России.

Церемония подписания СПИК состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года. В церемонии приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель правления Ford Европа Стивен Армстронг и генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов.

СПИК, подписанный Форд Соллерс Елабуга в консорциуме с Ульяновским автомобильным заводом, предусматривает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки Ford Transit в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

«Подписание СПИК – важный шаг в подготовке к запуску нашего обновленного совместного предприятия в России. Мы рассчитываем, что наши обязательства по развитию бизнеса Ford Transit, наряду с продолжающейся поддержкой со стороны российского Правительства, позволят нам построить успешную стратегию лидерства на рынке легких коммерческих автомобилей в России» – сказал председатель правления Ford Европа Стивен Армстронг. По словам генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС» Вадима Швецова: «Ford Transit является одним из флагманов российского рынка легких коммерческих автомобилей. Подписанный Специнвестконтракт открывает дополнительные возможности по росту рыночной доли этого продукта и создает фундамент для успешного и прибыльного бизнеса обновленного СП Ford Sollers».

Напомним, что в марте 2019 года акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС», объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга, Татарстан). В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» остаются партнерами, при этом ПАО «СОЛЛЕРС» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.