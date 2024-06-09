Chery и фонд «Арифметика добра» провели мастер-классы для детей

Chery активно поддерживает социальные инициативы в России и продолжает сотрудничество с благотворительным фондом «Арифметика добра». 3 июня команда Chery совместно с фондом посетили детский дом «Звездный» в Иваново, чтобы провести интересное время с воспитанниками.

В этот день для детей были организованы обучающие и развлекательные мероприятия, направленные на развитие их творческого потенциала и обогащение новыми знаниями. Дети участвовали в кулинарном мастер-классе по приготовлению традиционных китайских блюд цзунцзы и цзяоцзы, создавали авторские молочные коктейли, расписывали китайские фонарики и рисовали панд. После чаепития в китайской традиции робот-собака Дорри от Chery провел увлекательный интерактив, позволяя детям погрузиться в мир современных технологий бренда.

В качестве подарка Chery и фонд «Арифметика добра» передали детскому дому проектор и интерактивную музыкальную колонку. Представители компании надеются, что эти подарки станут полезными инструментами в процессе обучения детей и сделают его более интересным и интерактивным.

Chery убеждена, что каждый ребенок, лишенный родительской заботы, должен чувствовать поддержку и заботу. Дети и сотрудники детского дома остались довольны и благодарны за насыщенный и познавательный день.

Сотрудничество Chery и фонда «Арифметика добра» направлено на комплексную подготовку и адаптацию подростков к самостоятельной жизни вне детских домов. Chery поддерживает организацию дополнительных занятий на онлайн-платформе, профориентационных тренингов и мастер-классов по различным темам в рамках программы «Шанс».