Объявлена стоимость Lada Vesta с вариатором

Минимальная цена седана составляет 736,9 тысяч рублей, что делает его одной из самых доступных моделей с вариатором в классе

Помимо вариатора и 113-сильным двигателя Н4М, автомобили этой линейки получили новое оснащение: зеркала с электроприводом, обогрев руля, противотуманный фары с функцией подсветки в повороте, бескаркасные стеклоочистители.

По информации Авторамблер, за бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco нужно будет доплатить около 50 тысяч рублей.

Также известно, что в базовой комплектации Start Plus Vesta оборудована кондиционером, подогревом всех сидений, двумя подушками безопасности, задними дисковыми тормозами, электронной системой курсовой устойчивости, розеткой 12V для пассажиров.

Расширенная комплектация Exclusive теперь доступна не только для седана, но и для Vesta SW. Она отличается стайлинг-пакетом с черной обивкой потолка, черными наружными зеркалами, антенной-“плавником”, молдингами, стальными накладками на педали, ковриками, а также 16-дюймовыми литыми дисками с особым дизайном. Цена седана в этой комплектации стартует от 839,9 тысяч рублей.