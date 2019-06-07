Mitsubishi Motors отмечает 10-летний юбилей с момента выпуска электромобиля i-MiEV

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) отметила 10-ю годовщину запуска компактного городского автомобиля i-MiEV с нулевой эмиссией, который проложил путь для огромного сдвига автомобильной промышленности в сторону серийных электромобилей (EV).

С момента своего выпуска i-MiEV приобрел репутацию экологичного, бесшумного, с отличными водительскими характеристиками, экономичного автомобиля. I-MiEV завоевал признание не только благодаря своей экологичности, но и благодаря частому использованию в государственных парках разных стран, а также в парках такси, в качестве автомобилей напрокат и т.д. Кроме того, i-MiEV зарекомендовал себя незаменимым транспортным средством в периоды катастроф, когда нехватка бензина затрудняет использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Трансмиссия i-MiEV также используется в коммерческом автомобиле под названием Minicab MiEV, который был выпущен в 2011 году. Так MMC поставит 1200 единиц для почты Японии в сентябре этого года. Несмотря на компактный размер, Minicab MiEV достаточно вместителен, чтобы использоваться для доставки по городу.

Совокупные продажи i-MiEV и Minicab MiEV во всем мире достигли 31 000 единиц за 10 лет с момента запуска (по состоянию на конец апреля 2019 года).

Важно отметить, что появление серийного i-MiEV также ускорило исследования MMC в области разработки силовых агрегатов EV, что привело в 2013 году к запуску флагманского продукта компании – Outlander PHEV с инновационной гибридной силовой установкой, которая сочетает в себе как электродвигатели, так и бензиновый двигатель. Outlander PHEV был признан самым продаваемым в Европе гибридным автомобилем с возможностью подзарядки в течение последних четырех лет (2015-2018).

16-киловаттная батарея модели i-MiEV и компактный задний электродвигатель дали автомобилю диапазон движения в 160 километров (NEDC)/105 километров (WLTP) и отличную производительность. Компактные размеры автомобиля идеально подходят для городской среды, а превосходная эргономика салона обеспечивает достаточно места для четырех человек.

На фоне растущего спроса на электромобили ММС активно работает над развитием систем V2H (Vehicle to Home) и V2G (Vehicle to Grid) для дальнейшего продвижения EV и подключаемых гибридных электромобилей (PHEV). Компания рассматривает это как один из важных эволюционных шагов в отношениях между автомобилем и людьми, обществом и окружающей средой.