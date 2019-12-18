Kia Motors представляет фастбек Stinger 2020 модельного года

KIA Stinger 2020 модельного года в России будет представлен в шести разных комплектациях, в том числе – представленной в 2019 году версии Style

Цены на спортивный фастбек составят от 2 114 900 до 3 404 900 рублей

Обновленная популярная комплектация Prestige (247 л. с.) станет доступнее на 180 000 рублей

Изменения коснулись преимущественно мультимедийного оснащения, опций комфорта и безопасности, отделки интерьера

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ объявляет цены и изменения в комплектациях Stinger 2020 модельного года, первого в истории бренда автомобиля класса «гран туризмо»

На российском рынке Stinger будет представлен по-прежнему в шести версиях: Comfort, Luxe, Prestige, Style, GT Line, GT. Комплектация Comfort предлагается для автомобилей с приводом только на задние колеса, остальные – с системой полного привода. Максимальная комплектация GT оснащается бензиновым двигателем 3,3 л с двойным турбонаддувом, мощностью 370 л. с.; для остальных предусмотрен бензиновый двигатель 2,0 л с тубронаддувом в двух вариантах мощности: 197 л. с. и 247 л. с. Вне зависимости от комплектации, на KIA Stinger устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Диапазон цен на KIA Stinger 2020 модельного года составит от 2 114 900 рублей до 3 404 900 рублей. При этом, учитывая пожелания и запросы российских покупателей, KIA Motors нашла возможность предложить одну из наиболее популярных версий Prestige по более доступной, чем ранее, цене 2 424 900 рублей (ранее – 2 604 900 рублей), без необходимости для клиентов идти на компромисс в оснащении автомобиля.

Самая доступная комплектация Comfort с 2020 года будет иметь полностью светодиодные фары (Full-LED). Никаких иных изменений для данной версии не предусмотрено. Цена составит 2 114 900 рублей.

Комплектация Luxe получила отделку сидений экокожей. Также автомобиль в этой версии теперь будет комплектоваться передними и задними датчиками парковки. Панель беспроводной зарядки мобильных телефонов, опираясь на изучение мнения клиентов, для этой комплектации была упразднена. KIA Stinger Luxe будут доступны по цене 2 264 900 рублей.

Stinger Prestige будет оснащаться аудиосистемой с 9 динамиками и навигационной системой с дисплеем 8”, с предустановленными (отдельная SD-карта) трехмерными картами. В этой версии автомобиль будет также оснащаться передними и задними датчиками парковки.

Комплектации Style (2 639 900 рублей), GT Line (2 844 900 рублей) и GT (3 404 900 рублей) в 2020 модельном году остаются без изменений.

С более подробной информацией о KIA Stinger 2020 модельного года и всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте.