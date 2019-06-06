На 61-м километре трассы М-7 в Подмосковье временно ограничили движение

На 61-м километре трассы М-7 в Подмосковье временно ограничили движение
Июнь 06 12:08 2019

В связи с монтажом путепровода ЦКАД, на 61-м километре трассы М-7 приостановят движение транспорта

На 61-м километре трассы М-7 в Подмосковье временно ограничили движение в связи с монтажом путепровода ЦКАД, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

“В ночное время 6 июня 2019 года на 61-м километре трассы М-7 «Волга» в Богородском городском округе Московской области будет вестись монтаж пролетных строений путепровода центральной кольцевой автомобильной дороги. Для безопасного проведения строительно-монтажных работ движение на участке автодороги приостановят с 02:30 до 03:00”, – говорится в сообщении.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

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AMSRUS
AMSRUS

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