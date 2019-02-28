INFINITI Q50 И INFINITI QX60 стали победителем номинации «Лучшая американская покупка 2019» от аналитической компании Vincentric

Сразу две модели INFINITI стали лучшими в своих сегментах

Сразу две модели INFINITI вошли в число победителей исследования «Лучшая американская покупка 2019» аналитической компании Vincentric. Премиальный спортседан INFINITI Q50 признали лучшим в сегменте «Люксовые среднеразмерные автомобили», в то время как INFINITI QX60 праздновал успех в классе «Большие люксовые внедорожники и кроссоверы». Эту награду, к слову, QX60 завоевывает уже третий год подряд.

Эксперты Vincentric вычисляют стоимость владения автомобилем по восьми ключевым параметрам: предположительное падение стоимости, налоги, кредитные и страховые выплаты, расходы на топливо, затраты на ремонт и техобслуживание, а также альтернативные издержки. Используя метод построения статистической модели Vincentric определяет самые выгодные в эксплуатации автомобили, предлагающиеся на рынке Северной Америки. Всего в исследовании рассматривалось свыше 3000 различных комплектаций легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов.

Одна из наиболее популярных моделей в линейке INFINITI – спортивный седан Q50 – обеспечивает водителю истинное удовольствие от вождения. Автомобиль комплектуется линейкой мощных и экономичных силовых агрегатов, среди которых особенно выделяется V-образная 3-литровая «шестерка» с двойным турбонаддувом (заводской индекс VR).

Этот двигатель на протяжении 10 лет подряд входит в список «Лучших моторов года» по версии издания Ward’s. Кроме того, в богатую комплектацию INFINITI Q50 включены самые передовые системы активной безопасности, включая предупреждение о фронтальном столкновении Predictive Forward Collision Warning, камеры кругового обзора Around View Monitor и функцию предупреждения о столкновении при движении задним ходом Backup Collision Intervention.

Популярный удостоенный многочисленных наград кроссовер INFINITI QX60 подкупает практичным салоном с тремя рядами сидений, великолепным уровнем оснащения, а также безупречным дизайном снаружи и внутри. Великолепный уровень оснащения INFINITI QX60 включает камеру кругового обзора Around View Monitor с функцией отслеживания движущихся объектов, систему предупреждения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention, датчик слепых зон Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль, работающий во всем скоростном диапазоне.

Также на INFINITI QX60 предлагаются система предотвращения фронтального столкновения Predictive Forward Collision Warning и функция принудительного торможения Forward Emergency Braking, распознающая выбежавших на проезжую часть пешеходов.