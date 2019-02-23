Mодельный ряд Mitsubishi Motors на 89-м Женевском автосалоне

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представит обновленные модели на 89-м Женевском Автосалоне

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) примет участие в 89-м Женевском Международном Автосалоне, который пройдет с 5 по 17 марта под глобальным слоганом компании “Drive your Ambition”.

На выставке дебютируют MITSUBISHI ENGELBERG TOURER и компактный внедорожник ASX 2020 года. Новый однотонный пикап L200 впервые появится в Европе.

Кроме того, MMC продемонстрирует новую услугу под названием “DENDO DRIVE HOUSE (DDH)”, которая предлагает один из способов уменьшить изменения климата в условиях высокого спроса на энергию.

Эта энергетическая экосистема позволяет владельцам автоматически генерировать, хранить и делиться энергией между автомобилем и домом. Пакет, называемый DENDO (“электрический” на японском языке), это система, состоящая из солнечных панелей, двунаправленного зарядного устройства, которое использует V2H технологию (Vehicle-to-Home), домашнего аккумулятора и Mitsubishi PHEV.

Обзор стенда ММС

В линейку моделей MMC на автосалоне войдут MITSUBISHI ENGERBERG TOURER, компактный внедорожник ASX 2020 года (RVR или Outlander Sport на некоторых рынках) и однотонный пикап L200.

L200 (представлена модель для европейского рынка)

В основе новой философии «Стойкость за гранью возможного» лежит многолетний успех не одного поколения пикапов Mitsubishi. Новый L200 был разработан в духе утилитарного спортивного внедорожника. Его особенности включают в себя: мужественный дизайн с элементами нового поколения фирменного стиля Dynamic Shield от MMC; система 4WD, которая обеспечивает улучшенные внедорожные характеристики; передовые технологии активной безопасности. L200 отличается прочностью и надежностью, востребованными в сегменте коммерческого использования, а также комфортом и управляемостью, которые необходимы для частного использования.

Новый L200 оснащён недавно разработанным 2,2-литровым турбодизельным двигателем в паре с 6-ступенчатой автоматической или ручной коробкой передач для обеспечения мощного и плавного ускорения и более тихой работы. Двигатель использует систему AdBlue3 (с мочевиной) для того, чтобы извлечь элементы NOx из выхлопного газа, а так же совместим с топливом стандарта EURO 6d-TEMP.

Демонстрационные зоны

MMC покажет систему “DENDO DRIVE HOUSE (DDH)” на специально построенной витрине. Цель – продемонстрировать принцип DDH клиентам в удобном для понимания формате, показывая, как он может уменьшить счета за электроэнергию и снизить расходы на топливо, обеспечить аварийное электроснабжение и создать более устойчивое энергоснабжение.

Сервисы для подключения

Другой высокотехнологический экспонат от MMC продемонстрирует посетителям как информационно-развлекательная система Mitsubishi Connect с технологией SDA (Smartphone-link Display Audio) может обеспечить безопасность, дополнительную техническую информацию о состоянии автомобиля и развлекательные услуги, подключив к автомобилю смартфон или другие мобильные устройства.