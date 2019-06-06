Компания Hyundai подводит итоги 4-го сезона «Большой музыки для маленьких»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» провела заключительный концерт 4-го сезона благотворительного проекта «Большая музыка для маленьких»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского провела 1 июня заключительный концерт 4-го сезона благотворительного проекта «Большая музыка для маленьких». Всего с сентября 2018 по июнь 2019 года состоялось 16 концертов, в которых приняли участие около 3000 человек. Музыкальные лекции проходили в Рахманиновском зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского, а также в Hyundai Motorstudio на Новом Арбате.

Благотворительный проект «Большая музыка для маленьких» стартовал в 2015 году. Это интерактивные лекции-концерты, которые знакомят юных слушателей с шедеврами классической музыки в исполнении студентов и аспирантов Московской консерватории. Выступления музыкантов сопровождаются рассказом, театрализованным действом, красочным видеорядом и мультфильмами. В проекте участвуют приглашенные танцоры, актеры, мимы, исполнители из числа студентов и молодых артистов Московской консерватории.

За четыре концертных сезона в программе приняли участие более 9 500 человек,в том числе учащиеся дошкольных учреждений, средних образовательных школ, школ искусств и детских домов г. Москвы, подопечные фондов «Во благо», «Даунсайд ап», а также дети с особенностями развития.

«Одним из приоритетов социальной политики нашей компании является поддержка и развитие подрастающего поколения. Это наш вклад в будущее, – сказал Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ». – Мы убеждены, что музыка, а тем более классическая музыка благотворно влияет на детей. Она помогает им развивать образное и творческое мышление, умение видеть прекрасное в окружающем, что очень важно для жизни в современном мире. Мы искренне хотим, чтобы как можно больше маленьких россиян вовлекались и приобщались к миру музыки». «Все наши концерты носят благотворительный характер, – прокомментировала Ксения Бондурянская, автор мультимедийного проекта «Большая музыка для маленьких».– Мы давно хотели продолжить еще дореволюционную традицию Московской консерватории по проведению общедоступных концертов для детей. И благодарны компании «Хендэ Мотор СНГ» за поддержку инициативы и активное участие в ее реализации».

История сотрудничества консерватории с компанией «Хендэ Мотор СНГ» началась в 2010 году. Тогда по итогам Фестиваля симфонических оркестров мира-2010, приуроченного к празднованию 20-летия установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей,компания «Хендэ Мотор СНГ» назначила стипендии двум лучшим учащимся Академии музыкального колледжа при Московской консерватории. В 2014 году было принято решение о ежегодной поддержке лучших студентов этого ВУЗа. За девять лет сотрудничества компания «Хендэ Мотор СНГ» поддержала 34 учащихся консерватории.