Компания Castrol презентовала инновационную технологию Castrol XBB

На 20-й международной специализированной выставке «Металлообработка-2019» была представлена инновационная технология Castrol XBB

Компания Castrol, производитель высококачественных смазочных материалов для использования в автомобильном, коммерческом и индустриальном сегментах, приняла участие в 20-й международной специализированной выставке «Металлообработка-2019», презентовав спектр смазочных материалов для металлообработки, включающих в себя продукты, использованные при создании болидов Формула-1 Группы Renault.

Выставочный стенд компании был посвящен сотрудничеству с Группой Renault, а болид команды Renault Sport Formula One Team стал его центральной композицией.

Слоган на стенде Castrol гласит: «Микроны в обработке – секунды на трассе. Мы помогаем сделать это реальностью».

В связи с тем, что болиды Формулы-1 подвержены экстремальным нагрузкам на трассе, каждая деталь суперкара и смазочные материалы должны быть высочайшего качества. На заводе Renault важными продуктами в операциях металлообработки являются смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), пластичные смазки, масла для направляющих скольжения, редукторные масла компании Castrol, которые используются для высокотехнологичного производственного оборудования заводской команды.

Также особое внимание на выставке было уделено инновационной технологии Castrol XBB (eXcept Boron and Biocides), которая лежит в основе создания двух ключевых продуктовых семейств водосмешиваемых СОЖ Hysol XBB и Alusol XBB. Благодаря уникальному составу продуктов Hysol XBB и Alusol XBB снижается потребность в использовании биоцидов, что подтверждено как в лабораторных условиях, так и в процессе производственных испытаний в России и в мире. Таким образом, предприятия могут обеспечить безопасность персонала при работе с СОЖ, а также сокращать долю вредных для окружающей среды веществ в производственных отходах. При этом продукты, созданные на основе технологии ХВВ, работают, как правило, эффективнее СОЖ, содержащих соединения бора и биоциды, и позволяют добиться более высокого качества обработки наряду с увеличением стойкости инструмента.

«Для нас очень важно, что уже не первый год компания Castrol принимает участие в одной из крупнейших российских выставок в области металлообработки.– комментирует Анна Глаголенко, менеджер по маркетингу направлений Коммерческий транспорт и Индустрия CastrolРоссия. –2019 год стал знаковым для нашей компании: Castrol отмечает 120-летний юбилей. Поэтому мы рады поделиться с посетителями выставки богатой экспертизой и инновационными технологиями, которые были созданы для улучшения качества эксплуатации оборудования и обеспечения безопасности работников на производстве».

В рамках деловой программы выставки на конференции «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении – 2019» генеральный директор лаборатории масел и оборудования МИЦ ГСМ, Константин Смирнов, представил доклад о разработке программы контроля состояния СОЖ, подготовленной совместно с экспертами Castrol.