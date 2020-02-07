Особые привилегии для покупателей Ford Transit

Особые привилегии для покупателей Ford Transit
07 февраля 10:11 2020

Покупатели нового Ford Transit получат четыре бесплатных технических обслуживания в официальной дилерской сети марки

В дилерских центрах Ford для покупателей любой модификации модели Transit действуют особые привилегии. После автоматической регистрации в программе «4 ТО в подарок» обладатели нового автомобиля получают право на бесплатное обслуживание с ТО-3 по ТО-6 включительно. Регламент предусматривает порядка 40 пунктов проверки, которые будут выполнены безвозмездно. Участие в программе позволит владельцу на протяжении 80 000 километров пробега не только получать выгоду в содержании машины, но и оставаться уверенным в ее техническом состоянии. При проведении ТО у официального дилера марки используются только оригинальные запчасти и масла, а все операции выполняются в полном соответствии со стандартами Ford Motor Company.

Акция «4 ТО в подарок» распространяется на все новые автомобили Ford Transit независимо от даты производства, приобретенных до 31 марта 2020 года. Под действие программы, которая активируется после прохождения ТО-1 и ТО-2 в авторизованных сервисных центрах марки, попадают 55 различных вариантов модели, от шасси до специальных модификаций. Предложением «4 ТО в подарок» можно воспользоваться в течение 5 лет с момента покупки.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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