Haval объявляет российские цены на новый интеллектуальный кроссовер F7

Во всех официальных дилерских центрах Haval на территории России стартовали продажи новой модели — интеллектуального и ориентированного на молодую аудиторию кроссовера F7.
Haval F7 представлен с двумя вариантами рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей с турбонаддувом (1,5 л, 150 л. с. и 2,0 л, 190 л. с.), роботизированной преселективной семиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом. Кроссовер F7 доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium по следующим ценам:
Haval F7 — вне зависимости от комплектации — представлен в четырех вариантах окраски «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий). Новый кроссовер предлагает великолепное сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий и высокого уровня безопасности, что делает его одной из самых привлекательных моделей массового сегмента.
«Автомобильный рынок меняется, сегодня молодые покупатели стремятся к инновационным, надежным и заслуживающим доверия новым продуктам, — отметил Жером Сего, исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус». — С Haval F7 мы хотим предложить гораздо больше за меньшую цену, открыть каждому клиенту доступ к инновациям, передовым технологиям, максимальной безопасности и новым впечатлениям от вождения. Например, Haval F7 в базовой комплектации 1.5 GDIT Comfort уже оснащен премиальным интерьером, автоматической коробкой передач и широким спектром функций, включая 9-дюймовый мультимедийный экран, задние датчики парковки, смарт-ключ, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое».
Гарантийный срок на F7 составляет 150 000 км пробега или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее.
C 2014 года www.amsrus.ru