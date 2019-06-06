Haval объявляет российские цены на новый интеллектуальный кроссовер F7

На территории России стартовали продажи новой модели Haval F7

Во всех официальных дилерских центрах Haval на территории России стартовали продажи новой модели — интеллектуального и ориентированного на молодую аудиторию кроссовера F7.

Haval F7 представлен с двумя вариантами рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей с турбонаддувом (1,5 л, 150 л. с. и 2,0 л, 190 л. с.), роботизированной преселективной семиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом. Кроссовер F7 доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium по следующим ценам:

Версия Цена, руб. С двигателем 1,5T Haval F7 1,5T 2WD Comfort 1 449 000 Haval F7 1,5T 2WD Elite 1 519 000 Haval F7 1,5T 2WD Premium 1 639 000 Haval F7 1,5T 4WD Comfort 1 529 000 Haval F7 1,5T 4WD Elite 1 599 000 Haval F7 1,5T 4WD Premium 1 719 000 С двигателем 2,0T Haval F7 2,0T 2WD Comfort 1 549 000 Haval F7 2,0T 2WD Elite 1 619 000 Haval F7 2,0T 2WD Premium 1 739 000 Haval F7 2,0T 4WD Comfort 1 629 000 Haval F7 2,0T 4WD Elite 1 699 000 Haval F7 2,0T 4WD Premium 1 819 000

Haval F7 — вне зависимости от комплектации — представлен в четырех вариантах окраски «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий). Новый кроссовер предлагает великолепное сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий и высокого уровня безопасности, что делает его одной из самых привлекательных моделей массового сегмента.

«Автомобильный рынок меняется, сегодня молодые покупатели стремятся к инновационным, надежным и заслуживающим доверия новым продуктам, — отметил Жером Сего, исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус». — С Haval F7 мы хотим предложить гораздо больше за меньшую цену, открыть каждому клиенту доступ к инновациям, передовым технологиям, максимальной безопасности и новым впечатлениям от вождения. Например, Haval F7 в базовой комплектации 1.5 GDIT Comfort уже оснащен премиальным интерьером, автоматической коробкой передач и широким спектром функций, включая 9-дюймовый мультимедийный экран, задние датчики парковки, смарт-ключ, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое».

Гарантийный срок на F7 составляет 150 000 км пробега или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее.