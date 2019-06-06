Haval объявляет российские цены на новый интеллектуальный кроссовер F7

Haval объявляет российские цены на новый интеллектуальный кроссовер F7
Июнь 06 14:08 2019

На территории России стартовали продажи новой модели Haval F7

Во всех официальных дилерских центрах Haval на территории России стартовали продажи новой модели — интеллектуального и ориентированного на молодую аудиторию кроссовера F7.

Haval F7

Haval F7 представлен с двумя вариантами рядных четырехцилиндровых бензиновых двигателей с турбонаддувом (1,5 л, 150 л. с. и 2,0 л, 190 л. с.), роботизированной преселективной семиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом. Кроссовер F7 доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium по следующим ценам:

ВерсияЦена, руб.
С двигателем 1,5T
Haval F7 1,5T 2WD Comfort1 449 000
Haval F7 1,5T 2WD Elite1 519 000
Haval F7 1,5T 2WD Premium1 639 000
Haval F7 1,5T 4WD Comfort1 529 000
Haval F7 1,5T 4WD Elite1 599 000
Haval F7 1,5T 4WD Premium1 719 000
С двигателем 2,0T
Haval F7 2,0T 2WD Comfort1 549 000
Haval F7 2,0T 2WD Elite1 619 000
Haval F7 2,0T 2WD Premium1 739 000
Haval F7 2,0T 4WD Comfort1 629 000
Haval F7 2,0T 4WD Elite1 699 000
Haval F7 2,0T 4WD Premium1 819 000

Haval F7 — вне зависимости от комплектации — представлен в четырех вариантах окраски «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий). Новый кроссовер предлагает великолепное сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий и высокого уровня безопасности, что делает его одной из самых привлекательных моделей массового сегмента.

«Автомобильный рынок меняется, сегодня молодые покупатели стремятся к инновационным, надежным и заслуживающим доверия новым продуктам, — отметил Жером Сего, исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус». — С Haval F7 мы хотим предложить гораздо больше за меньшую цену, открыть каждому клиенту доступ к инновациям, передовым технологиям, максимальной безопасности и новым впечатлениям от вождения. Например, Haval F7 в базовой комплектации 1.5 GDIT Comfort уже оснащен премиальным интерьером, автоматической коробкой передач и широким спектром функций, включая 9-дюймовый мультимедийный экран, задние датчики парковки, смарт-ключ, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое».

Haval F7_1

Гарантийный срок на F7 составляет 150 000 км пробега или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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