Дебют нового кроссовера KIA Seltos состоится летом 2019 года

Истоки имени Seltos находятся в греческой мифологии и легенде о Кельте (Celtos), сыне Геркулеса, отличавшемся смелым и твердым характером. При этом измененная на «S» первая буква в названии символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness). KIA Seltos в значительной степени адресован поколению «миллениалов» и отличается от своих конкурентов по сегменту: в компактном форм-факторе здесь удалось совместить утонченный спортивный дизайн с простором и техническими возможностями внедорожников.
Дизайн Seltos определяют несколько стилистических решений: удлиненный капот, передний бампер очерчивает ярко выраженная линия, на боковых панелях выполнены выразительные подштамповки. Мощная «плечевая линия» автомобиля в сочетании с сужающейся к корме поверхностью остекления, а также форма заднего бампера и хорошо заметная металлическая насадка выпускной трубы – делают облик компактного кроссовера подчеркнуто спортивным.
Новая модель должна привлечь молодую, интересующуюся самыми передовыми техническими решениями аудиторию. В салоне царят широкие, плавные линии, сочетающиеся с высокотехнологичными элементами. Кроссовер предложит широкий набор решений, обеспечивающих максимальное удобство и простоту использования, возможности связи с внешним миром. Одним из важных элементов смелого дизайна салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Особую атмосферу дополняет динамическая цветная подсветка Sound Mood Lighting.
KIA Motors продолжает расширение своей линейки кроссоверов и внедорожников, идя навстречу ожиданиям клиентов на самых разных рынках мира. Новая модель становится первой, предлагающей в сегменте компактных SUV сочетание всех наиболее сильных качеств бренда – как в области дизайна, так и в плане качества и технологий.
Официальная премьера KIA Seltos состоится в течение ближайшего месяца, продажи на рынках Кореи и других регионов мира поэтапно начнутся во втором полугодии 2019 года.
C 2014 года www.amsrus.ru