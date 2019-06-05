Дебют нового кроссовера KIA Seltos состоится летом 2019 года

KIA Motors сообщает, что новый компактный кроссовер, предназначенный для продаж на рынках всего мира, будет носить название Seltos. Дебют новой модели запланирован на лето 2019 года.

Истоки имени Seltos находятся в греческой мифологии и легенде о Кельте (Celtos), сыне Геркулеса, отличавшемся смелым и твердым характером. При этом измененная на «S» первая буква в названии символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness). KIA Seltos в значительной степени адресован поколению «миллениалов» и отличается от своих конкурентов по сегменту: в компактном форм-факторе здесь удалось совместить утонченный спортивный дизайн с простором и техническими возможностями внедорожников.

Дизайн Seltos определяют несколько стилистических решений: удлиненный капот, передний бампер очерчивает ярко выраженная линия, на боковых панелях выполнены выразительные подштамповки. Мощная «плечевая линия» автомобиля в сочетании с сужающейся к корме поверхностью остекления, а также форма заднего бампера и хорошо заметная металлическая насадка выпускной трубы – делают облик компактного кроссовера подчеркнуто спортивным.

Новая модель должна привлечь молодую, интересующуюся самыми передовыми техническими решениями аудиторию. В салоне царят широкие, плавные линии, сочетающиеся с высокотехнологичными элементами. Кроссовер предложит широкий набор решений, обеспечивающих максимальное удобство и простоту использования, возможности связи с внешним миром. Одним из важных элементов смелого дизайна салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Особую атмосферу дополняет динамическая цветная подсветка Sound Mood Lighting.

KIA Motors продолжает расширение своей линейки кроссоверов и внедорожников, идя навстречу ожиданиям клиентов на самых разных рынках мира. Новая модель становится первой, предлагающей в сегменте компактных SUV сочетание всех наиболее сильных качеств бренда – как в области дизайна, так и в плане качества и технологий.

Официальная премьера KIA Seltos состоится в течение ближайшего месяца, продажи на рынках Кореи и других регионов мира поэтапно начнутся во втором полугодии 2019 года.