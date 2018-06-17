Bentley отмечает День швейной машины 15

Традиции и новейшие технологии: Bentley отмечает День швейной машины.

Компания Bentley отмечает День швейной машины и представляет людей и технологии, благодаря которым создаются первоклассные прострочка и вышивка автомобилей марки.

Преемственность поколений на производстве Bentley, уникальные традиции и технологии

Оригинальные рисунки вышиваются днями, при этом делаются сотни тысяч стежков

Новый Continental GT с классической вышивкой в современном исполнении: изготовление рисунка «ромб в ромбе» занимает 7 часов (300 000 стежков)

В салоне каждого нового Continental GT используется не менее 2,8 км нитей

В швейном цехе единственного завода Bentley в английском городе Крю работают 120 человек. Это высококвалифицированные мастера, в активе многих из них более 40 лет опыта. По традиции самые опытные сотрудники передают свои знания и навыки стажерам.

Простая швейная машина является неотъемлемой частью почти 100 летней истории марки. С 1919 года роскошные салоны легендарных автомобилей Bentley создаются вручную исключительными мастерами марки с использованием этой машины.

История ее применения продолжается с производством нового Continental GT. Характерный для его интерьера рисунок «ромб в ромбе» выполнен в сочетании прострочки и вышивки. Он представляет собой высококачественную современную интерпретацию классического решения.

Внутренние ромбы вышиты с помощью специально разработанных современных машин, каждая из которых работает невероятно быстро и безупречно качественно. Процесс разработки технологии вышивки занял восемнадцать месяцев. При этом специалисты индивидуально оптимизировали и запрограммировали каждый из 712 стежков, формирующих отдельные элементы узора – еще одно свидетельство исключительного внимания к деталям. Изготовление прострочки с рисунком «ромб в ромбе» нового Continental GT занимает более семи часов, при этом выполняется почти 300 000 стежков.

Процесс вышивания начинается с нижней части ромба, что позволяет добиться превосходного визуального качества. В процессе вышивания кожаная деталь уменьшается в размере на 12 %, что также необходимо учитывать при расчете ее чернового размера.

Для изготовления обивки салона одного автомобиля требуется кожа девяти североевропейских быков. Детали сшиваются нитями общей длиной 2,8 км; на обратную сторону каждой их них наносятся инициалы работавшего с ней сотрудника Bentley, которые представляют собой личную отметку качества.

Передача навыков очередному поколению

Лиз Нейланд (Liz Neyland) и Зои Невитт (Zoe Nevitt) из швейного цеха завода Bentley разделяют 37 лет опыта, но объединяет их стремление к достижению максимального качества своей работы.

Лиз Нейланд работает в Крю с 1979 года. На ее памяти множество изменений, произошедших за последние годы, которые в основном фокусировались на внедрении новых технологий. Она получает огромное удовольствие от своей работы:

«Когда я начала работать в швейном цеху, каждый сотрудник изготавливал все детали кожаной обивки для одного конкретного автомобиля. Сейчас же каждый из нас сосредотачивается на более мелких элементах, поэтому стало намного легче поддерживать высокий уровень качества и точности. Важной частью моих рабочих обязанностей является роль инструктора, которая позволяет мне делиться накопленным опытом с новыми сотрудниками».

Зои Невитт работает вместе с Лиз, учась у своей коллеги, а также привнося в их совместную работу свежий взгляд на классические операции: «До работы в Bentley у меня не было никаких навыков шитья. Прошло три года, и вот я уже могу считать себя опытной швеей. Важную роль в моем становлении сыграла помощь всех коллег. Они научили меня не только техническим навыкам, но и тому, что для повышения качества работы очень важно делиться знаниями».

Оригинальная вышивка для воплощения оригинальных идей

В швейном цехе Bentley имеется специализированный отдел, сотрудники которого создают оригинальные вышивки для клиентов с оригинальным видением, а также чтобы сделать специальные модели ограниченного тиража еще более неповторимыми.

Некоторые изящные рисунки выполняются стежками, количество которых может достигать 500 000. Вышивки заказываются через ателье Mulliner, собственное подразделение компании, которое занимается персонализацией автомобилей Bentley.

Изготовление этих неповторимых рисунков сотрудниками ателье на специальной машине занимает несколько дней.

День швейной машины

День швейной машины, напоминающий о ее изобретении, отмечается ежегодно 13 июня. В 1790 году Томас Сэйнт (Thomas Saint), профессиональный столяр и изобретатель из Англии, получил первый патент на конструкцию швейной машины, предназначенной для работы с кожей и парусиной.

В 1874 году Уильям Ньютон Уилсон (William Newton Wilson) обнаружил чертежи Сэйнта в Лондонском патентном бюро. Он внес в них некоторые изменения и собрал первую рабочую модель. В настоящее время эта модель хранится в лондонском Музее науки.