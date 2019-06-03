Как часто нужно мыть автомобиль летом: ответ от автоэксперта

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал в интервью iReactor, как часто и для чего нужно мыть машину летом.

Мыть или не мыть, стандартный вопрос, который мучает каждого жителя крупного города в летнее время. С одной стороны, опасных реагентов больше нет. С другой, всегда хочется, чтобы машина сверкала, как в голливудских фильмах. Увы, с засильем пыльцы это не всегда возможно.

Не секрет, что в дождливую погоду автомобиль желательно ополаскивать, может, не каждый день, но хотя бы через день, для того, чтобы впоследствии лакокрасочное покрытие кузова транспортного средства сохранилось в первозданном виде.

Чтобы детально разобрать ситуацию c летней мойкой издание iReactor связалось с автоэкспертом Дмитрием Поповым, который рассказал, как и для чего нужно мыть в теплые времена автомобиль.

Летом нужно смотреть, насколько машина грязная. Основное внимание нужно обращать на стекла. Мы находимся в северных широтах и солнце довольно долго находится над горизонтом низко, и жир, который собирается на стекле, начинает бликовать. Поэтому покупаем специальное средство для стекол и уделяем ему особое внимание в летний период, — сообщил Попов.

Как часто мыть?

Автомобиль, как заверил профи, не так часто нуждается в мытье летом. Каждый сам должен решить, мыть или не мыть.

Насколько грязная и насколько пыльная машина, каждый сам для себя выбирает. Соль и реагенты больше не появляются на бортах. По этой причине каждый водитель может исходить из своих эстетических воззрений, — считает Дмитрий Попов.

Эксперт рассказал, как быть с пыльцой. Она часто свирепствует в межсезонье, а именно в конец весны и начале лета.

Аллергикам, если они не часто моют машину, нужно часто включать кондиционер. По этой причине будет повышенный расход топлива и нагрузка на ремни и насосы кондиционера. Человек будет склонен для простудных заболеваний, поскольку сухой воздух дает все предпосылки для жизни бактерий. Пыльца железо не разъедает. Мойка высокого давления не выдавит пыльцу из под резинок. Об этом нужно помнить, — заключил автоэксперт.

Если относится к своему транспорту внимательно, то стоит ездить на мойку хотя бы раз в полтора месяца, чтобы отмывать машину как следует и обезжиривать поверхность кузова. А в промежутках поддерживать состояние машины, ополаскивая на мойках самообслуживания или просто самостоятельно….

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