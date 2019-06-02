“Посмотрим, как ты дальше запляшешь”. В России депутат поскандалил с инспектором ДПС

“Один из водителей попытался объяснить сотруднику ДПС, что они стоят неправильно и им нужно отъехать. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой водитель представился депутатом”, – рассказал горожанин в соцсетях.

На видео депутат Юрий Шпаков официально представляется инспектору, требует от полицейского представиться, на повышенных тонах говорит ему, что машина ДПС мешает проезду, и требует ее убрать. На что инспектор отвечает, что сделает это только после оформления протокола.

После слов полицейского “Вы свободны” депутат Шпаков пришел в ярость. “Пошел на… Ты мне еще “свободен” будешь говорить. Кому ты говоришь “ты свободен”? С какой стати ты мне команды даешь? Ты кто такой? Ты научись разговаривать… Да у тебя хотелки не хватит задерживать меня”, – заявил он.

В Заксобрании назвали ссору депутата с сотрудником ГИБДД провокацией, а сам депутат Юрий Шпаков прокомментировал дорожный конфликт с сотрудником ДПС. В разговоре с порталом Тайга.инфо он признал, что действовал чересчур эмоционально, но указал, что патрульная машина заблокировала проезд другим автомобилям.

«За последние дни я прочитал большое количество материалов и комментариев, связанных с ситуацией, произошедшей 25 мая с моим участием. И могу сказать, что эмоции — это всегда плохой союзник. Ни в коем случае не оправдывая большую эмоциональную составляющую, связанную с моим поведением, все-таки считаю необходимым во всем произошедшем увидеть несколько фактов, — рассказал Шпаков Тайге.инфо. — Эта ситуация, которая началась без моего участия, была связана с оформлением протокола в отношении человека, который и выложил это видео в сеть. Мне и машинам рядом со мной пришлось заезжать и выезжать на стоянку через бордюр, поскольку машина ДПС стояла очень близко к выезду с парковки. Именно это я пытался объяснить инспектору. Поскольку видео шло не с самого начала нашего разговора, хочу заметить, что это было уже мое третье обращение к инспектору с просьбой представиться и отъехать, дав пространство для подъезжающих машин. В моем понимании, исполнение должностных обязанностей инспектора ДПС вполне могло проходить без создания помех для других участников дорожного движения. Я рассчитывал на то, что после моего обращения эта помеха для движения будет устранена. Это в итоге и произошло, впоследствии автомобиль патрульного был перепаркован туда, где никому уже не мешал. Хотя это можно было сделать и раньше. В следующий раз, учитывая все возможные последствия, люди с активной гражданской позицией, просто пройдут мимо, и нарушителям никто не скажет ни слова».

По информации портала news.ngs.ru, пока в ситуации разбираться никто не будет. Как рассказал корреспонденту председатель комиссии Заксобрания по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко, пока комиссия не принимала этот конфликт на рассмотрение.

«Есть регламент, который прописан. Если будет определено, что необходимо комиссии по этике разбираться, значит мы примем к исполнению, будем разбираться. Пока я ничего не видел. А что касается самого ролика, конечно, это требует разбирательства как с одной стороны, так и с другой, скажем так. Но я не эксперт вот так явно дать оценку. Но как человек вижу, что провоцировалось всё и было видно налицо. Не оправдывая ни одного, ни второго, оценку давать не буду», — заявил Валерий Ильенко.

Ильенко добавил, что если в комиссию поступит заявление об этом конфликте, то его обязательно рассмотрят.

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