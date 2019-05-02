Большая часть России может остаться без транспорта через три года

На территориях, не охваченных дорожной сетью в России, воздушные судна обслуживающие население, практически выработали свой ресурс, скоро полеты выполнять будет не на чем

Большая часть России может остаться без транспорта через три года. Почему эту проблему решит дебюрократизация авиации общего назначения (АОН, в советское время ее еще называли малой авиацией), рассказал генеральный директор аэропорта Горно-Алтайска, пилот первого класса Сергей Круглов на первом всероссийском конгрессе АОН. Его слова записали «Известия».

80% России — «Аляска»

Развивать авиацию общего назначения Россия начала достаточно поздно. Если в США ассоциация частных пилотов возникла уже в 1939 году, то в России только в 1998-м. То есть отставание — 59 лет.

Какой путь выбрала Россия, проводя автомобилизацию страны? Это путь упрощенного регулирования. 25 лет назад, в 1993 году, в России было 75,7 автомобилей на тысячу человек населения. В США — 750. Разница была десятикратная. В 2018 году цифры выглядят совсем по-другому: 360 и 810 соответственно. Это выдающийся результат за такой короткий период.

Как эти цифры выглядят в области авиационного сообщения? В США на 100 тыс. населения приходится 76,5 судов малой авиации, а в России всего 3,1 самолета. То есть разница в 25 раз.

А если взять Аляску, то там в связи с отсутствием альтернативных видов транспорта и неразвитой дорожной инфраструктурой на 100 тыс. населения 1714 воздушных судов. У нас в стране 80% территории — «Аляска». А авиации там, где она крайне необходима, практически нет.

Водители как пилоты

А теперь давайте представим, что было бы, если автомобилизацию страны проводили так же, как развивают авиацию общего назначения. Ввели бы требование к работникам станций техобслуживания иметь в обязательном порядке среднее техническое и автомобильное образование, свидетельство автоспециалиста с квалификационной отметкой, позволяющей обслуживать тот или иной вид автомобиля.



Обязали бы проводить лицензирование и квалификацию для воздушных судов. Техосмотры — только в специализированных сервисных центрах, расположенных в трех-четырех городах страны. И после прохождения осмотра они должны быть проверены производителем-изобретателем. Если бы такая ситуация была, провели бы мы автомобилизацию страны за такой короткий срок? Конечно, нет.

Говорят, что, устроив такую быструю автомобилизацию, мы получили большую аварийность. И тут цифры как раз говорят об обратном. Ежегодно в ДТП в мире погибают 1 млн 200 тыс. человек. А в авиакатастрофах — 1 тыс. Получается, авиационный транспорт безопаснее автомобиля в 1,2 тыс. раз. Это абсолютные цифры. Если смотреть относительные, то есть статистику, согласно которой на 160 млн км пробега при пользовании авиационным транспортом погибает 0,6 человека. Автомобильным — 1,6.

Три года до транспортного коллапса

В прошлом году на большой пресс-конференции по развитию региональной авиации суть всех выступлений сводилась к одному. Те воздушные суда, которые работают на территориях, не охваченных дорожной сетью Российской Федерации, полностью вырабатывают свой ресурс. И в течение двух-трех лет и этот ресурс будет добит, и выполнять полеты по огромной части России будет не на чем.

Даже если самолеты будут закуплены и завезены, летать будет некому. Средний возраст летного состава, который может выполнять полеты по этой части страны, далеко переходит за 50 лет.

По расчетам Национального исследовательского центра Института имени Жуковского на этих огромных территориях для организации воздушного сообщения необходимы тысячи судов вместимостью три-пять кресел. Таких у авиакомпаний нет совсем. Обеспечить класс транспортной безопасности может только авиация общего назначения. Если этого не сделать в течение двух-трех лет, 80% страны не будет иметь никакого транспорта для решения неотложных задач.

Чем должна стать АОН

Одной из главных целей прошедшего конгресса было — решить между собой и утвердить на законодательном уровне, что такое авиация общего назначения. Это понятие в российском законодательстве толкуется как «гражданская авиация, не используемая для осуществления коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ», что не соответствует нормам Международной организации гражданской авиации ICAO.

Это не дает участникам рынка возможности вести предпринимательскую деятельность и, как следствие, лишает отрасль возможности развиваться.

В противовес этому участники конгресса предлагают дополнить формулировку в Воздушном кодексе РФ. И уточнить, что «гражданская авиация, не используемая для осуществления коммерческих воздушных перевозок, должна относиться к авиации общего назначения». Предлагаемая новая формулировка аналогична международному термину General Aviation, значение которого закреплено нормами ICAO.

Способствовать продвижению малой авиации на законодательном уровне пообещала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя, выступившая на конгрессе. Также в мероприятии приняли участие представители Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации, Федераций авиационного, самолетного, вертолетного, планерного и авиамодельного спорта, Федерации воздухоплавания, предприятия «Аэроволга», компаний «Авиатэксим», «Серебряные крылья» и многих других.

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