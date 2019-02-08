Роскачество: Подведён итог проверок бензина на российских АЗС

Проведенные Роскачеством проверки выявили нарушения у половины независимых заправок

Подведён итог масштабных проверок бензина на российских АЗС: фальсификат продолжает литься в баки автомобилистов рекой. Подробности сообщает «Российская Газета».

Пробное исследование бензина марки Аи-92, проведённое Роскачеством совместно с Минпромторгом и Росстандартом в Ставропольском крае на 60 АЗС, выявило высокий процент опасного горючего. На семи заправках из 60 проверенных обнаружен фальсификат. Общая доля «левого» бензина составляет 12%.

Проверка коснулась 26 сетевых АЗС семи брендов («Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Южная нефтяная компания», «Ставпромкомплект», «ЮТК», «Компания «Астра», «Ставнефть») и 34 частных. Из 100 литров топлива 10 приходится на «левый» бензин (топливо не соответствует техрегламенту или ГОСТу). У половины независимых АЗС не оказалось паспортов качества на реализуемое топливо.

«Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей, — пояснил ситуацию глава Минпромторга Денис Мантуров. — Исследование также показало, что топливо по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступает по качеству бензина крупных автозаправочных станций».

Наиболее распространённым нарушением оказалось превышение содержания серы (на семи частных АЗС). На трёх заправках нашли повышенное содержание кислорода. На одной АЗС продавался Аи-92 с октановым числом ниже заявленного. Вода в топливе не обнаружена ни на одной заправке.

В дальнейшем Роскачество планирует провести аналогичные проверки в других регионах страны.

Источник.