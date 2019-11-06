Диспетчер слил больше 14 тонн горючего и все проиграл на тотализаторе

На госпредприятии в белорусском Речице обнаружились крупные махинации с топливом

ОБЭП выяснил, что местный диспетчер, во всех отношениях положительный мужчина, за лето сумел выдоить с заправок больше 14 тонн горючего – и все проиграл на тотализаторе. В УВД Гомельской области объясняют, как и зачем он это сделал. Не объясняют только, на что надеялся.

Главный фигурант – 30-летний диспетчер автотранспортного участка. Не судим, отличный работник и семьянин, характеристики прекрасные, физкультурник. По должности мужчина заведовал топливными чипами, в том числе резервными. Именно с помощью запасных «таблеток» и приноровился добывать дизтопливо.

Сливал не лично, для этого приспособил сторожа. Давал тому чип, отправлял на АЗС, за один рейс выходило около 200 литров дизеля. Добычу перепродавал предпринимателям, которые занимаются перевозками. Говорит, что все деньги забирал себе, сторож действовал безвозмездно, в надежде на протекцию при назначении на другую должность.

Оперативники говорят, что сыграла роль игромания. Диспетчер делал ставки в букмекерской конторе, проигрался, залез в долги. Рассчитаться с кредиторами планировал деньгами от продажи топлива, но их тоже проиграл.

Рано или поздно недостача должна была вылезти. По данным следствия, с мая по август пропало больше 14 тонн примерно на 25 тыс. рублей.

В отношении работника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 (кража в крупном размере).

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