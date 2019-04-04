Бывший цех ЗИЛа стал самым большим дилерским центром Mercedes-Benz в Европе

Обновленное здание бывшего цеха ЗИЛа имеет современное остекление и отделку

В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ реконструировали очередное здание: модельный цех некогда флагмана отечественного автопрома переделали в дилерский центр Mercedes-Benz. Автосалон является самым большим центром по продаже Мерсов в Европе, его торжественно открыли мэр столицы Сергей Собянин и председатель правления Daimler AG Дитер Цетше.

Здание площадью 19,7 тысячи квадратных метров было построено в 1934–1937 годах по проекту группы архитекторов института «Промстройпроект». С архитектурной точки зрения модельный цех служил «парадными воротами» ансамбля завода имени Лихачева: отсюда начиналась внутренняя магистраль, сформированная зданиями главных цехов. Сегодня каждое из них признано образцом промышленного конструктивизма.

Модельный цех хоть и не входил в список культурного наследия Москвы, но его все равно решили не сносить. Архитектурно новый автосалон Mercedes-Benz повторяет старое здание, но имеет современное остекление и отделку. Кроме того, полной перепланировке и переделке подверглись внутренние помещения. Проект разрабатывали сотрудники московского архитектурного бюро Kleinewelt Architekten, немецкого бюро Merz & Merz под руководством Ханса Гюнтера Мерца и архитектор Мартин Шмидт. Автосалон принадлежит дилерскому холдингу «Авилон».

Архитекторы сохранили исторический фасад бывшего модельного цеха, выходящий на Автозаводскую улицу. Чтобы избежать обрушения и не потерять важные элементы, их пришлось разобрать вручную, а затем смонтировать заново. Для этого была проведена огромная работа: демонтируя фасад, рабочие пронумеровали его фрагменты, после чего специалисты провели анализ каждого из них. Часть фрагментов отреставрировали, другие воссоздали заново по архивным чертежам. В итоге первоначальный облик фасада удалось сохранить.

Архитектурный объем здания расширили за счет панорамного остекления с использованием панелей размером три на шесть метров. Благодаря тщательно подобранным пропорциям и отсутствию избыточной детализации современная часть строения гармонирует с историческим фасадом.

Инвестиции в объект составили умопомрачительную сумму в 3 млрд рублей, планируемый срок его окупаемости — 4-5 лет. Автосалон включает шоу-рум и станцию сервисного обслуживания, насчитывающую 22 поста. Предполагается, что через этот автосалон будет продаваться 2,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz в год (не только новые, но и подержанные по программе Certified).

Открытие дилерского центра приурочили к запуску российского завода Mercedes-Benz в Московской области.

ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием — он был основан еще до революции, в 1916 году. Сейчас на бывших площадях завода строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями.

Последний грузовой автомобиль марки ЗИЛ выпустили в сентябре 2016 года.

Главный цех автозавода — автосборочный — снесли летом 2018 года.

Производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии стараниями фирмы «Механосборочный цех № 6 АМОЗИЛ» продолжается до сих пор.

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