Юниоры Porsche и их команды к новому сезону суперкубка готовы

Два юниора Porsche Джексон Эванс (Новая Зеландия) и Айханчан Гювен (Турция) нашли для себя команды перед предстоящим сезоном Porsche Mobil 1 Supercup

Эванс стартует за команду Lechner Racing (Австрия), Гювен – за Martinet by Alméras (Франция). Для обоих юных пилотов этот год станет уже вторым сезоном в международном суперкубке, проходящем в преддверии европейского первенства Формулы 1. Юниоры получают спонсорскую помощь в размере 225 000 евро и профессиональную поддержку в лице бывшего заводского пилота Porsche Саши Маасена. Кроме того для них предусмотрены семинары в области медиакоммуникаций, тренинги по психологической подготовке и спортивно-медицинское сопровождение.

«Тот, кто пробился в условиях жесткой конкуренции Porsche Mobil 1 Supercup, оптимально подготовлен к карьере профессионального гонщика. Именно суперкубок стал решающим этапом в карьере для многих молодых талантов, которые затем стали заводскими пилотами. Мы рады, что оба амбициозных спортсмена Джексон Эванс и Айханчан Гювен в этом году вновь входят в состав наших участников», – подчеркивает Оливер Шваб, руководитель проекта Porsche Mobil 1 Supercup.

Сезон начинается одновременно со стартом европейского этапа Формулы 1 на автодроме в Зандворте (с 1 по 3 мая).

Джексон Эванс уже в прошлом году входил в программу Porsche по поддержке молодых пилотов. В этом году 23-летний гонщик участвует в суперкубке под «крылом» австрийской команды Lechner Racing (город Файстенау). Все предыдущие шесть лет Lechner Racing выигрывала командное первенство, а последние четыре года еще и титул в общем зачете пилотов.

«2020 год будет для меня очень напряженным. Я счастлив выйти на старт за самую лучшую команду в истории суперкубка и побороться за первенство. Надеюсь, что мы выступим результативно», – сказал Эванс.

В финальной гонке суперкубка сезона 2019 в Мехико Эванс добрался до подиума. В итоговой таблице он был на седьмом месте. В этом году помимо соревнований Porsche Mobil 1 Supercup новозеландец, который живет теперь в Штутгарте, выступит также в нескольких гонках в рамках кубка Porsche Carrera Cup Франции. Кроме того, он примет участие в отдельных заездах чемпионата по гонкам на выносливость на Нюрбургринге, чтобы поднабраться опыта на легендарной Северной петле.

Новый юниор Porsche Айханчан Гювен тоже дебютировал в прошлом году в Porsche Mobil 1 Supercup. Вплоть до финала суперкубка в Мехико 22-летний гонщик боролся за титул. В итоге он занял второе место, увенчав себя лаврами чемпиона в зачете новичков. В этом сезоне Гювен вновь выступает за французскую команду Martinet by Alméras:

«В прошлом году мы как команда достигли больших успехов. Поэтому я уверен, что будет правильно продолжать работать в том же составе. Я использовал зимнюю паузу для интенсивной подготовки и жду не дождусь старта».

В личной программе Гювена числится также кубок Porsche Carrera Cup Франции. Главным событием этого монокубка является совместная с кубком Porsche Carrera Cup Германии гонка в рамках программы легендарных 24 часов Ле-Мана. Как и Эванс, Гювен участвует в отдельных заездах чемпионата по марафонским гонкам на Нюрбургринге.

Успешная программа поддержки молодых пилотов традиционно играет важную роль для Porsche. С 1997 года компания из Штутгарта поддерживает молодые таланты на их пути к профессиональной гоночной карьере. Из нынешних заводских пилотов и юных профессионалов Porsche подготовку в рамках программы поддержки молодых талантов прошли Эрл Бамбер (Новая Зеландия), Мэтт Кэмпбелл (Австралия), Михаэль Кристенсен (Дания), Матье Жамине (Франция), Патрик Лонг (США), Свен Мюллер (Германия), Жюльен Андлое (Франция) и Томас Прейнинг (Австрия).