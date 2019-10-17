Volvo представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда

Volvo представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда
Октябрь 17 21:11 2019

В скором времени перед покупателями автомобилей Volvo встанет один существенный вопрос: «Какой автомобиль вы хотите приобрести: с кабелем питания или без?»

Сегодня Volvo Cars представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда и первую модель Volvo в новейшем семействе автомобилей Recharge. XC40 Recharge построен на базе отмеченного бесчисленными наградами компактного кроссовера-бестселлера Volvo XC40. Это первый представитель нового семейства полностью электрических автомобилей Volvo. Новый автомобиль олицетворяет собой важнейший этап в истории Volvo Cars: первый электромобиль и первый Volvo с новейшей мультимедийной системой на базе операционной системы Android.

На протяжении последующих пяти лет Volvo Cars будет каждый год выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году одну половину общего объёма продаж составят именно электромобили, другую – гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

С начала 2020 года всем посетителям сайта Volvo Cars будет первым делом задан вопрос о том, выбирают ли они автомобиль семейства Recharge или другой. Чтобы и далее стимулировать вождение на электрической тяге, вместе с каждым гибридным автомобилем семейства Recharge клиенты будут получать целый год бесплатного пользования электричеством за счёт возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период.

Volvo_XC40_Recharge

Volvo XC40 Recharge P8 AWD in Glacier Silver

Volvo_XC40_Recharge

Volvo XC40 Recharge P8 AWD in Glacier Silver

«Мы уже неоднократно заявляли, что Volvo Cars видит своё будущее электрическим, – комментирует Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Сегодня мы делаем ещё один важный шаг навстречу ему и представляем публике полностью электрический XC40 и новое семейство автомобилей Recharge».

XC40 Recharge воплощает всё, что клиенты могут ждать от бренда Volvo, и даже больше. Речь об ультрасовременной электрической силовой установке с полным приводом, максимальная мощность которой составляет 408 л.с. Ёмкость батареи способна обеспечить пробег более 400 км (по стандарту WLTP). Она заряжается до 80% за 40 минут за счёт технологии быстрой зарядки.

Мультимедийная система на базе Android полностью объединена с Volvo on Call – цифровой платформой с онлайн-сервисами. С её помощью водители подключаемых гибридов смогут отслеживать использование электрического режима вождения.

Volvo_XC40_Recharge

Fully electric Volvo XC40 introduces brand new infotainment system

Volvo Cars ожидает существенный спрос на автомобили Recharge и для его удовлетворения утроит выпуск электрифицированных автомобилей. Со следующего года компания будет составлять подборки популярных моделей семейства Recharge по версии дизайнеров (Designer’s Choice), а также существенно сокращать сроки поставки автомобилей. Volvo Cars стремится к тому, чтобы подключаемые гибриды составили 20% объёма продаж в 2020 году.

Для каждой модели Volvo доступна версия Recharge – начиная от компактного кроссовера XC40 и автомобилей 60-й серии и заканчивая флагманским внедорожником XC90. Volvo Cars – единственный автопроизводитель на рынке, который предлагает вариант с подключаемым гибридом для каждого автомобиля в своём модельном ряду.

XC40 Recharge и всё семейство Recharge представляют собой реальные доказательства выполнения новой амбициозной программы по борьбе с изменением климата, которая была представлена сегодня. Она состоит из ряда конкретных практических шагов, отражающих ключевые положения Парижского соглашения, для достижения амбициозной цели Volvo Cars – стать к 2040 году компанией, ведущей климатически нейтральную деятельность.

Volvo

Volvo full car range

На тему:

  Article "tagged" as:
RechargeVolvoXC40новый автомобильЭлектромобиль
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Haval запускает собственную программу поддержки продаж кроссоверов и внедорожников

Haval запускает собственную программу поддержки продаж кроссоверов и внедорожников 0

Lamborghini Urus – Best of the Best 2018 года российского издания Robb Report

Lamborghini Urus – Best of the Best 2018 года российского издания Robb Report 0

В “Шереметьево” пешеходную зону освободили от воды

В “Шереметьево” пешеходную зону освободили от воды

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.