Volvo представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда

В скором времени перед покупателями автомобилей Volvo встанет один существенный вопрос: «Какой автомобиль вы хотите приобрести: с кабелем питания или без?»

Сегодня Volvo Cars представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда и первую модель Volvo в новейшем семействе автомобилей Recharge. XC40 Recharge построен на базе отмеченного бесчисленными наградами компактного кроссовера-бестселлера Volvo XC40. Это первый представитель нового семейства полностью электрических автомобилей Volvo. Новый автомобиль олицетворяет собой важнейший этап в истории Volvo Cars: первый электромобиль и первый Volvo с новейшей мультимедийной системой на базе операционной системы Android.

На протяжении последующих пяти лет Volvo Cars будет каждый год выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году одну половину общего объёма продаж составят именно электромобили, другую – гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

С начала 2020 года всем посетителям сайта Volvo Cars будет первым делом задан вопрос о том, выбирают ли они автомобиль семейства Recharge или другой. Чтобы и далее стимулировать вождение на электрической тяге, вместе с каждым гибридным автомобилем семейства Recharge клиенты будут получать целый год бесплатного пользования электричеством за счёт возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период.

«Мы уже неоднократно заявляли, что Volvo Cars видит своё будущее электрическим, – комментирует Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. – Сегодня мы делаем ещё один важный шаг навстречу ему и представляем публике полностью электрический XC40 и новое семейство автомобилей Recharge».

XC40 Recharge воплощает всё, что клиенты могут ждать от бренда Volvo, и даже больше. Речь об ультрасовременной электрической силовой установке с полным приводом, максимальная мощность которой составляет 408 л.с. Ёмкость батареи способна обеспечить пробег более 400 км (по стандарту WLTP). Она заряжается до 80% за 40 минут за счёт технологии быстрой зарядки.

Мультимедийная система на базе Android полностью объединена с Volvo on Call – цифровой платформой с онлайн-сервисами. С её помощью водители подключаемых гибридов смогут отслеживать использование электрического режима вождения.

Volvo Cars ожидает существенный спрос на автомобили Recharge и для его удовлетворения утроит выпуск электрифицированных автомобилей. Со следующего года компания будет составлять подборки популярных моделей семейства Recharge по версии дизайнеров (Designer’s Choice), а также существенно сокращать сроки поставки автомобилей. Volvo Cars стремится к тому, чтобы подключаемые гибриды составили 20% объёма продаж в 2020 году.

Для каждой модели Volvo доступна версия Recharge – начиная от компактного кроссовера XC40 и автомобилей 60-й серии и заканчивая флагманским внедорожником XC90. Volvo Cars – единственный автопроизводитель на рынке, который предлагает вариант с подключаемым гибридом для каждого автомобиля в своём модельном ряду.

XC40 Recharge и всё семейство Recharge представляют собой реальные доказательства выполнения новой амбициозной программы по борьбе с изменением климата, которая была представлена сегодня. Она состоит из ряда конкретных практических шагов, отражающих ключевые положения Парижского соглашения, для достижения амбициозной цели Volvo Cars – стать к 2040 году компанией, ведущей климатически нейтральную деятельность.