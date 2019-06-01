Вступили в силу новые правила автомобильного тюнинга

С 1 июля 2019 года узаконить тюнинг автомобиля станет сложнее

Ну что, власти приготовили для автолюбителей очередной подарок в виде ужесточения контроля за внесенными изменениями в конструкцию автомобилей. Так, с 1 июля 2019 года в России начинает действовать новый ГОСТ, в рамках которого автомобили, в которые были внесены изменения в конструкцию, будут обязаны проходить обязательный осмотр в испытательных лабораториях. Сейчас при многих изменениях (например, при установке фаркопа) показ автомобиля не обязателен. Специалисты мелкие изменения проверяют по фотографиям.

По мнению властей, новый ГОСТ необходим, чтобы убрать с российских дорог опасные автомобили-конструкторы и небезопасные тюнинговые авто, при изменении конструкции которых снизилась безопасность транспортного средства.

С одной стороны, подобное ужесточение процедуры оформления по узакониванию тюнинга, а также установленного на авто газового оборудования позволит повысить безопасность транспортных средств на дорогах России. Но есть в этом новом ГОСТе и подводные камни.

Новый ГОСТ начнет применяться с 1 июля 2019 года по решению Евразийской экономической комиссии №19 от 29 января 2019 года.

ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

В этом новом ГОСТе прописан алгоритм проверки автомобилей на безопасность, ввозимых в единичном экземпляре в Россию. Также эти правила проверки автомобилей на безопасность коснулись и автотранспорта, в конструкцию которого были внесены изменения.

Итак, напомним, что в настоящий момент для легализации тюнинга, установки ГБО, фаркопа, силовых бамперов, больших нештатных колес, воздухозаборников-шноркелей и др. необходимо обратиться в ГИБДД, а затем в лабораторию для проведения испытаний на предмет безопасности вносимых изменений и далее снова посетить ГИБДД, пройдя также предварительно техосмотр. После этого органы ГИБДД вносят изменения в регистрационные данные, указывая, какие были внесены доработки в автомобиль или какое оборудование было установлено.

В большинстве случаев для прохождения испытаний в лаборатории (например, при установке газового оборудования или фаркопа) сегодня не нужно везти автомобиль в лабораторию. В настоящий момент достаточно отослать специалисту лаборатории документы на оборудование и его фотографии. Далее эксперт выносит заключение. Некоторые лаборатории также сегодня практикуют выезд агента к заявителю для осмотра транспортного средства.

С 1 июля 2019 года для получения положительного заключения лаборатории будет необходимо обязательно показывать транспортное средство, причем на территории лаборатории.

Итак, вот самые важные ответы на вопросы, которые возникнут у автовладельцев с 1 июля текущего года.

Можно ли будет проводить с 1 июля 2019 года экспертизу в специальной испытательной лаборатории для заключения о возможности переоборудования и безопасности выполненных работ по фотографии

К сожалению, новый ГОСТ 33670, принятый Евразийской экономической комиссией 29 января 2019 года, с 1 июля 2019 года запрещает выдачу заключений о возможности переоборудования или уже выполненных работах без осмотра транспортного средства на территории лаборатории. То есть получить заключение лаборатории о безопасности тюнинга и установки нового нештатного оборудования на автомобиль по фотографиям будет невозможно.

Можно ли будет провести проверку автомобиля в любой лаборатории?

Нет. Согласно новым требованиям проверить автомобиль на безопасность внесенных в конструкцию изменений можно будет только в лабораториях, которые работают по новому ГОСТу. К сожалению, таких лабораторий в стране только 15: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Чувашии, Татарстане, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях.

Можно ли будет оформить в ГИБДД внесенные изменения в конструкцию, если заключение о безопасности будет выдано лабораторией, которая не проводит испытания по новому ГОСТу?

С 1 июля 2019 года органы ГИБДД не будут принимать положительное заключение о безопасности внесенных изменений в конструкцию автомобилей, а также о безопасности установленного оборудования, если испытание авто проводилось в лаборатории, проводящей экспертизу не по новому ГОСТу.

Соответственно, если не будут зарегистрированы изменения в автомобиле, эксплуатировать его будет нельзя. В этом случае автовладельцам придется обратиться в аккредитованную лабораторию, оказывающую услуги по экспертизе безопасности транспортных средств в рамках ГОСТа 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», с показом авто, получить положительное заключение и уже затем снова обращаться в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные данные и документы на авто.

К чему приведет ужесточение процедуры проведения испытаний автомобилей в лабораториях?

К сожалению, в нашей стране на данный момент очень мало лабораторий, которые могут проводить экспертизу автомобилей по новому ГОСТу, вступающему в силу 1 июля 2019 года. В итоге автовладельцы многих регионов столкнутся с проблемой транспортировки автомобиля в лабораторию. Так, жителям некоторых регионов для проведения испытаний может понадобиться преодолеть несколько тысяч километров. Например, непонятно, что делать жителям Якутии, Камчатки и Калининграда, где нет лабораторий, работающих по новому ГОСТу.

Зачем государство усилило контроль за автомобилями, в которые вносятся изменения в конструкцию или устанавливается незаводское оборудование?

Напомним, что правила оформления тюнинга, установки фаркопов, газового оборудования, нестандартных бамперов, больших нештатных колес и т. д. были ужесточены еще в 2016 году. Это было необходимо, чтобы навести порядок на дорогах России, убрав с них автомобили-конструкторы, авто с небезопасным тюнингом, незаводские лимузины, автобусы, переоборудованные под неизвестно что, и т. д. К сожалению, под ужесточение попали, в том числе, и владельцы легковых автомобилей и внедорожников, которые провели легкий тюнинг.

В итоге многим автолюбителям пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы легализовать свои тюнинг-решения. Также под раздачу попали и автовладельцы, которые установили в свои автомобили газовое оборудование. Даже прицепные устройства (фаркоп) попали под обязательное оформление. К сожалению, процедура легализации тюнинга сложна и слишком зарегулирована.

В 2016 году была даже волна возмущения автомобилистов, которые считают, что процедура оформления тюнинга четко не прописана в Административном регламенте ГИБДД, которая очень часто вставляет палки в колеса. В итоге депутаты Государственной Думы даже обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой упростить процедуру оформления внесенных изменений в ГИБДД. В результате МВД разработало новый проект Административного регламента по оказанию услуги внесения изменения в регистрационные данные ТС в связи с изменениями в его конструкцию.

Также премьер-министр поручил профильным ведомствам разработать ряд законодательных норм, которые должны были упростить процедуру легализации тюнинга, в том числе процедуру проведения лабораторных испытаний. Но воз и ныне там. И вот теперь новость о том, что с 1 июля 2019 года вводится обязательный осмотр автомобилей в лабораториях, снова усложнит жизнь любителям тюнинга и тем, кто устанавливает на свою машину доп. оборудование, относящееся к внесению изменений в конструкцию автомобиля.

Да, конечно, экспертиза по фотографиям – это тоже не выход, а больше похоже на бред. Ведь сами понимаете – как можно по фотоснимкам определить безопасность установленного оборудования или тюнинг-элементов? В общем, получилось как всегда.

Какие условия и порядок проверки автомобиля в испытательной лаборатории?

Согласно новому ГОСТу, который вступает в силу 1 июля 2019 года, для проверка безопасности транспортного средства проводится непосредственно на единичном ТС, заявленном для проведения оценки соответствия: