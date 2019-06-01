Вступили в силу новые правила автомобильного тюнинга

Ну что, власти приготовили для автолюбителей очередной подарок в виде ужесточения контроля за внесенными изменениями в конструкцию автомобилей. Так, с 1 июля 2019 года в России начинает действовать новый ГОСТ, в рамках которого автомобили, в которые были внесены изменения в конструкцию, будут обязаны проходить обязательный осмотр в испытательных лабораториях. Сейчас при многих изменениях (например, при установке фаркопа) показ автомобиля не обязателен. Специалисты мелкие изменения проверяют по фотографиям.
По мнению властей, новый ГОСТ необходим, чтобы убрать с российских дорог опасные автомобили-конструкторы и небезопасные тюнинговые авто, при изменении конструкции которых снизилась безопасность транспортного средства.
С одной стороны, подобное ужесточение процедуры оформления по узакониванию тюнинга, а также установленного на авто газового оборудования позволит повысить безопасность транспортных средств на дорогах России. Но есть в этом новом ГОСТе и подводные камни.
Новый ГОСТ начнет применяться с 1 июля 2019 года по решению Евразийской экономической комиссии №19 от 29 января 2019 года.
ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».
В этом новом ГОСТе прописан алгоритм проверки автомобилей на безопасность, ввозимых в единичном экземпляре в Россию. Также эти правила проверки автомобилей на безопасность коснулись и автотранспорта, в конструкцию которого были внесены изменения.
Итак, напомним, что в настоящий момент для легализации тюнинга, установки ГБО, фаркопа, силовых бамперов, больших нештатных колес, воздухозаборников-шноркелей и др. необходимо обратиться в ГИБДД, а затем в лабораторию для проведения испытаний на предмет безопасности вносимых изменений и далее снова посетить ГИБДД, пройдя также предварительно техосмотр. После этого органы ГИБДД вносят изменения в регистрационные данные, указывая, какие были внесены доработки в автомобиль или какое оборудование было установлено.
В большинстве случаев для прохождения испытаний в лаборатории (например, при установке газового оборудования или фаркопа) сегодня не нужно везти автомобиль в лабораторию. В настоящий момент достаточно отослать специалисту лаборатории документы на оборудование и его фотографии. Далее эксперт выносит заключение. Некоторые лаборатории также сегодня практикуют выезд агента к заявителю для осмотра транспортного средства.
С 1 июля 2019 года для получения положительного заключения лаборатории будет необходимо обязательно показывать транспортное средство, причем на территории лаборатории.
Итак, вот самые важные ответы на вопросы, которые возникнут у автовладельцев с 1 июля текущего года.
К сожалению, новый ГОСТ 33670, принятый Евразийской экономической комиссией 29 января 2019 года, с 1 июля 2019 года запрещает выдачу заключений о возможности переоборудования или уже выполненных работах без осмотра транспортного средства на территории лаборатории. То есть получить заключение лаборатории о безопасности тюнинга и установки нового нештатного оборудования на автомобиль по фотографиям будет невозможно.
Нет. Согласно новым требованиям проверить автомобиль на безопасность внесенных в конструкцию изменений можно будет только в лабораториях, которые работают по новому ГОСТу. К сожалению, таких лабораторий в стране только 15: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Чувашии, Татарстане, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях.
С 1 июля 2019 года органы ГИБДД не будут принимать положительное заключение о безопасности внесенных изменений в конструкцию автомобилей, а также о безопасности установленного оборудования, если испытание авто проводилось в лаборатории, проводящей экспертизу не по новому ГОСТу.
Соответственно, если не будут зарегистрированы изменения в автомобиле, эксплуатировать его будет нельзя. В этом случае автовладельцам придется обратиться в аккредитованную лабораторию, оказывающую услуги по экспертизе безопасности транспортных средств в рамках ГОСТа 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», с показом авто, получить положительное заключение и уже затем снова обращаться в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные данные и документы на авто.
К сожалению, в нашей стране на данный момент очень мало лабораторий, которые могут проводить экспертизу автомобилей по новому ГОСТу, вступающему в силу 1 июля 2019 года. В итоге автовладельцы многих регионов столкнутся с проблемой транспортировки автомобиля в лабораторию. Так, жителям некоторых регионов для проведения испытаний может понадобиться преодолеть несколько тысяч километров. Например, непонятно, что делать жителям Якутии, Камчатки и Калининграда, где нет лабораторий, работающих по новому ГОСТу.
Напомним, что правила оформления тюнинга, установки фаркопов, газового оборудования, нестандартных бамперов, больших нештатных колес и т. д. были ужесточены еще в 2016 году. Это было необходимо, чтобы навести порядок на дорогах России, убрав с них автомобили-конструкторы, авто с небезопасным тюнингом, незаводские лимузины, автобусы, переоборудованные под неизвестно что, и т. д. К сожалению, под ужесточение попали, в том числе, и владельцы легковых автомобилей и внедорожников, которые провели легкий тюнинг.
В итоге многим автолюбителям пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы легализовать свои тюнинг-решения. Также под раздачу попали и автовладельцы, которые установили в свои автомобили газовое оборудование. Даже прицепные устройства (фаркоп) попали под обязательное оформление. К сожалению, процедура легализации тюнинга сложна и слишком зарегулирована.
В 2016 году была даже волна возмущения автомобилистов, которые считают, что процедура оформления тюнинга четко не прописана в Административном регламенте ГИБДД, которая очень часто вставляет палки в колеса. В итоге депутаты Государственной Думы даже обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой упростить процедуру оформления внесенных изменений в ГИБДД. В результате МВД разработало новый проект Административного регламента по оказанию услуги внесения изменения в регистрационные данные ТС в связи с изменениями в его конструкцию.
Также премьер-министр поручил профильным ведомствам разработать ряд законодательных норм, которые должны были упростить процедуру легализации тюнинга, в том числе процедуру проведения лабораторных испытаний. Но воз и ныне там. И вот теперь новость о том, что с 1 июля 2019 года вводится обязательный осмотр автомобилей в лабораториях, снова усложнит жизнь любителям тюнинга и тем, кто устанавливает на свою машину доп. оборудование, относящееся к внесению изменений в конструкцию автомобиля.
Да, конечно, экспертиза по фотографиям – это тоже не выход, а больше похоже на бред. Ведь сами понимаете – как можно по фотоснимкам определить безопасность установленного оборудования или тюнинг-элементов? В общем, получилось как всегда.
Согласно новому ГОСТу, который вступает в силу 1 июля 2019 года, для проверка безопасности транспортного средства проводится непосредственно на единичном ТС, заявленном для проведения оценки соответствия:
3.2.4 Двери, крышки (капота, багажника, горловины топливного бака и другие) ТС должны беспрепятственно открываться.
3.2.5 На ТС должен находиться идентификационный номер, не имеющий следов исправлений.
3.2.6 Водитель должен присутствовать на рабочем месте, либо он должен находиться рядом с ТС. Водитель должен выполнять требуемые действия: воздействие на органы управления, вождение ТС, открывание дверей, крышек и других элементов ТС.
3.3 Проведение проверки
3.3.1 ТС должно быть идентифицировано по представленной на него документации. Марка, тип, категория, идентификационный номер и год выпуска (модельный год) ТС должны соответствовать сведениям, указанным в документации на это ТС.
3.3.2 Проверка преимущественно проводится в форме технической экспертизы конструкции. В отношении тех требований, выполнение которых невозможно подтвердить посредством технической экспертизы конструкции, проводятся испытания (измерения). Требования к единичным ТС и методы их проверки приведены в приложении А.Приложение А состоит из разделов, в которые сгруппированы требования к отдельным элементам конструкции ТС. Установлена область применения каждого раздела по категориям ТС.Каждый раздел структурирован в виде таблиц, левая колонка которых содержит требования, подлежащие проверке. Для каждого блока требований во второй колонке таблицы указаны методы проверки, а в третьей колонке таблицы указано применяемое измерительное оборудование. В четвертой колонке таблицы указаны основания для признания несоответствия требованиям.
3.3.3 Сводный перечень оборудования, применяемого при проведении проверки, и его основные характеристики приведены в приложении Б.
3.3.4 Если ТС изготовлено в государствах – членах Таможенного союза в условиях серийного производства и в его конструкцию в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение, то проверяется выполнение тех требований приложения А, которые связаны с внесенными в конструкцию изменениями.
3.3.5 Если ТС относится к типу, на который представлены сообщения об официальном утверждении типа ТС в отношении Правил ООН N 10 [2], 11 [3], 12 [4], 14 [5], 16 [6], 17 [7], 18 [8], 21 [9], 26 [10], 34 [11], 39 [12], 46 [13], 48 [14], 58 [15], 73 [16] и 107 [17], то проверка выполнения требований соответствующих разделов приложения А такого ТС не проводится.
3.3.6 Если ТС имеет кузов, изготовленный вне серийного производства, то должны быть представлены результаты расчетов, подтверждающие прочность кузова и его способность выдерживать перегрузки, возникающие при эксплуатации ТС и при дорожно-транспортных происшествиях.
3.3.7 Если ТС, предназначенное для перевозки пассажиров и/или грузов, представляет из себя модификацию базового ТС категории М или М с уменьшением числа пассажирских мест для сидения не более восьми, то оно относится к той же категории, что и базовое ТС, и к нему предъявляются те же требования, что и к базовому ТС.
3.3.8 При проведении проверки последовательно рассматривается содержание разделов приложения А. Признание ТС не соответствующим какому-либо требованию не влечет прекращения проверки.
3.3.9 Результаты проведения проверки оформляют протоколом технической экспертизы конструкции ТС.
3.3.10 В случае представления ТС для повторного проведения проверки такая проверка проводится только по тем требованиям, по отношению к которым было установлено несоответствие ТС.
Подробнее о всех видах проверок, а также о том, на каких основаниях испытательная лаборатория может не выдать положительное заключение о безопасности внесенных изменений в конструкцию транспортного средства читайте в новом ГОСТе 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», в приложении А.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru