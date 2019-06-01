Volvo Cars предоставит шестимесячный оплачиваемый декретный отпуск для сотрудников в России

Volvo Car Russia принял решение предоставлять своим сотрудникам декретный отпуск сроком на шесть месяцев и с сохранением 80 % заработной платы

Volvo Car Russia сообщает о новых условиях предоставления декретного отпуска своим сотрудникам. Его продолжительность составит шесть месяцев, а оплата – 80% от ежемесячной заработной платы. Решение является частью глобальной инициативы Volvo Cars по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Обновлённый порядок предоставления декретного отпуска в Volvo Cars выделяется на фоне большинства национальных практик в этой области в странах Европы своей инклюзивностью и выигрышностью для родителя. Кроме того, в автомобильной индустрии такие условия для работников будут предоставляться впервые.

Новые меры вдохновлены общими тенденциями законотворчества в Швеции – домашнем рынке компании Volvo Cars. Оно всемирно известно своей щедростью в вопросе предоставления декретных отпусков, что в последнее время обеспечивает и родителей, и детей ощутимыми преимуществами и выгодами.

Новый порядок предоставления декретных отпусков для сотрудников в регионе EMEA – это экспериментальный проект, который сможет в перспективе привести к внедрению похожих мер на глобальном уровне для всех сотрудников Volvo Cars численностью 43 000 человек. Инициатива по региону EMEA поможет выявить потенциальные препятствия на пути выхода этого проекта за пределы Швеции и найти оптимальные варианты их устранения.

«Эта инициатива – одна из целого ряда мер по созданию инклюзивной и комфортной среды, которая бы привлекала и устраивала всех без исключения, – отметила Ханна Фагер (Hanna Fager), руководитель HR-отдела Volvo Cars. – Она положительно скажется на балансе между работой и личной жизнью, позволит посвящать больше времени семье и идеально впишется в общую философию Volvo Cars – прогрессивной компании, ориентированной на человека».

В большинстве стран региона EMEA предлагаются те или иные варианты декретных отпусков. Но зачастую на практике это означает огромный разрыв между условиями декрета для матерей и отцов – как правило, в ущерб вторым. Более того, введение единых условий декрета для обоих полов сможет оказать положительный эффект на рост и развитие рынка труда путём сокращения гендерного разрыва в оплате труда и карьерных возможностях.

Вдохновившись национальным шведским подходом, Volvo Cars стремится теперь превзойти его. Новая политика компании в области декретных отпусков для сотрудников гендерно нейтральна и применима к однополым семьям и семьям с приёмными детьми.

Эта политика становится частью амбициозной стратегии Volvo Cars по привлечению и сохранению в своем штате лучших. Компания стремится позиционировать себя в качестве привлекательного работодателя как для уже работающих, так и для будущих сотрудников, и столь выгодная и инклюзивная программа декретного отпуска – один из шагов компании в этом направлении.