Cadillac CT5 будет рассекречен в видеороликах «Симфония чувств» в социальных сетях

Cadillac представил видеоролики из серии «Симфония чувств» о модели CT5

Cadillac рассекретил свой первый седан CT5 в рамках рекламной кампании в социальных сетях, направленной на стимулирование чувственного восприятия с помощью автономной сенсорной меридиональной реакции, также известной как феномен АСМР.

В этих видеороликах сделан акцент на отдельных звуках, вызывающих физическую реакцию, ­­ которая ощущается как «мурашки по коже»: рев двигателя объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом (предлагается в качестве опции на модели CT5), звучание динамиков аудиосистемы Bose® Performance Series и шелест уникального черно-белого камуфляжного покрытия, которое медленно снимают, открывая взгляду новый седан.

Видеоролики из серии «Симфония чувств» о модели CT5 можно найти на странице Cadillac в YouTube и каналах Cadillac в социальных сетях.

«Cadillac CT5 создан для того, чтобы вызывать яркие чувства, поэтому мы используем АСМР-видео для демонстрации его особенностей”, – сказала Дебора Валь, руководитель отдела маркетинга компании Cadillac. – Цель видеороликов «Симфония чувств» – передать зрителям то же самое ощущение удовольствия, которое возникает при вождении этого автомобиля».

Компания Cadillac создала единственное в своем роде камуфляжное покрытие для седана CT5 в сотрудничестве с художником Дарелом Кэри (Darel Carey). Особый рисунок из черных и белых полос отражает формы, которые можно наблюдать в природе, и искажает восприятие зрителем пространства, а в видеороликах этот эффект используется для большей маскировки формы автомобиля. В видеороликах Кэри медленно снимает камуфляж с автомобиля, чтобы вызвать АСМР-реакцию при демонстрации первого в истории CT5.

Бренд будет показывать по одному новому видеоролику каждую неделю вплоть до открытия Нью-Йоркского автосалона, где модель CT5 будет впервые представлена мировой общественности, а кульминацией станет показ 16 апреля видеоролика «Симфония чувств», посвященного звукам автомобиля.

«Звук оставляет неизгладимое впечатление, поэтому внимание сосредоточено именно на этой особенности модели. – сказал Брэндон Вивиан, главный инженер-конструктор Cadillac. – Наша цель – обеспечить первоклассные впечатления от прослушивания музыки в салоне автомобиля за счет оптимизации стандартного звучания и активного шумоподавления, а также использования фонотеки, специально подобранной компанией Cadillac».

Модель CT5 демонстрирует уникальный экспертный опыт Cadillac в изготовлении американских спортивных седанов с деталями, создающими особый настрой при каждой поездке. Седан CT5, созданный на базе доработанной платформы Cadillac RWD/AWD Alpha, отмеченной множеством наград, оснащается двигателем 2,0 л с турбонаддувом (базовая комплектация) или двигателем 3,0 л с двойным турбонаддувом (опция) и 10-ступенчатой коробкой передач, обеспечивающей почти незаметные переключения.

Ориентированный на водителя кокпит модели CT5 объединяет в себе передовые технологии и интуитивный интерфейс, что создает исключительное сочетание возможностей управления. Новый седан в США будет предлагаться в комплектациях Luxury и Sport, обеспечивающих расширенные возможности выбора внешнего вида и характера вождения для покупателей.

Сборка модели CT5 будет налажена на заводе Lansing Grand River GM, в который уже инвестировано 211 млн долларов для производства седана Cadillac следующего поколения. Публичная демонстрация автомобиля состоится в апреле на международном автосалоне в Нью-Йорке.