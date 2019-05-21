Производство Geely в эпоху четвертой промышленной революции

Geely постепенно переходит к полной автоматизации и компьютеризации своего производства

Новая промышленная революция постепенно захватывает мир и уверенно движется к Китаю, в частности – к автогиганту Geely. Промышленное производство вступает в эпоху «Индустрии 4.0» – производства, при котором все процессы проходят тотальную автоматизацию и компьютеризацию. В течение многих лет Geely постепенно переходит к производственным практикам четвертой промышленной революции, разрабатывая различные типы модульных архитектур: CMA (Compact Modular Architecture), BMA (B-segment Modular Architecture), а также полностью электрическую платформу PMA (Pure electric Modular Architecture).

Компактная модульная архитектура (CMA) Geely разработана совместно с компанией Volvo Cars, ее создавали более чем 2000 ведущих инженеров в центре автомобильных технологий Geely в Гетеборге. Модульные архитектуры Geely – это больше, чем просто автомобильные платформы, в них заложены процессы создания конечного продукта и системы его производства.

Помимо запуска первой модели Geely Xing Yue (FY-11), созданной на основе компактной модульной архитектуры, также состоялось открытие первого завода Geely, производящего автомобили на этой платформе. Завод расположен в заливе Ханчжоувань, недалеко от гигантского исследовательского кампуса Geely, насчитывающего 8 000 человек сотрудников. Такое удобное расположение позволяет обеим командам эффективно взаимодействовать между собой и тем самым улучшать качество автомобилей Geely.

Кроме того, это первый завод Geely, у которого есть «цифровой близнец». Помимо физического завода, у Geely также есть его цифровой аналог, который позволяет инженерам отслеживать и анализировать все производственные процессы с высокой точностью в режиме реального времени. Новый завод Geely устанавливает глобальные стандарты в сфере интеллектуального автомобильного производства и является важной вехой в истории автомобильной промышленности Китая.

Завод состоит из четырех цехов, три из которых являются полностью автоматизированными. Производство продукции начинается в штамповочном цехе, который оснащен полностью закрытой пятиступенчатой производственной линией. Робот с ультрафиолетовыми лампами способен обнаруживать отклонения с точностью до 0,05 мм и вносить коррективы в штампованные детали. Пресс-формы могут быть заменены в течение всего 3-5 минут для производства различных моделей.

Затем штампованные детали поступают в полностью автоматизированный сварочный цех, в котором используются 395 сварочных роботов немецкой компании KUKA. Технологии сварки – самые передовые: глубокая лазерная сварка, автоматическая сварка шпилек, контактная рельефная сварка на оборудовании Arplas. Все они применяются с целью улучшения качества продукции. Так, например, сварочное оборудование Arplas, наилучшим образом сохраняющее внешний вид поверхности с минимальными тепловыми напряжениями и практически без деформации, используется на краях дверных рамок в купеобразном кроссовере Xing Yue (FY-11). Кроме того, передовые технологии контроля качества, такие как роботизированный анализ деталей и лазерная резка, используются для обеспечения точности сварных швов, а также для того, чтобы изготовленные кузова соответствовали стандартам безопасности и надежности компактной модульной архитектуры (CMA).

В экологически безопасном герметичном покрасочном цехе автономные роботы немецкой компании DURR наносят краску ровным однородным слоем на кузов транспортного средства. При помощи передовой системы улавливания распыленных частиц краски цех достигает уровня утилизации отходов в 80-95%. Выбросы сводятся к минимуму благодаря регенеративному термическому окислителю и передовым системам очистки сточных вод, которые затем используются повторно.

Цех окончательной сборки разделен на пять основных линий: электрооборудование, интерьер, экстерьер, шасси и сборка узлов. Высокоавтоматизированный интегрированный процесс сборки осуществляется с помощью электронной системы затяжки, позволяющей обслуживать 52 крепежных точки одновременно. Благодаря этому обеспечивается целостность и согласованность всей сборки автомобиля. Система визуального контроля имеет высокую точность: ± 0,25 мм по расположению крепежных элементов и ± 3% по диапазону отклонения крутящего момента. Таким образом требования Geely являются более жесткими по сравнению со стандартами многих премиальных брендов, устанавливающих погрешность на уровне ± 5%.

Купеобразный кроссовер Xing Yue (FY-11) – первый автомобиль, который будет производиться на этом заводе. Совсем скоро к нему присоединятся и другие модели Geely, построенные на платформе CMA. Завод, представляющий собой новый этап развития бренда, позволит компании занять ведущую позицию в мировом автомобильном производстве в рамках четвертой промышленной революции. Постепенно, шаг за шагом, открывается путь к глобальному будущему Geely.