Подарили Tesla или не подарили? Фото: Belta.by

Илон Маск опроверг слова Лукашенко о том, что дарил ему Tesla. Президент Белоруссии рассказывал об этом школьникам

Откуда у Лукашенко появился автомобиль, ранее не сообщалось. Основатель Tesla Илон Маск в Твиттере опроверг информацию, что дарил автомобиль президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Тот заявлял об этом на встрече со школьниками.

На слова Лукашенко в сюжете телеканала СТВ обратило внимание издание «Белорусский партизан». Ни пресс-служба Александра Лукашенко, ни государственное агентство БелТА о них не сообщали.

Автомобиль Tesla Model S P100D появился у Лукашенко два года назад. Президент отзывался о нём положительно.

«Честно признаюсь: проехал на скорости 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль.» – Александр Лукашенко президент Белоруссии.