Подарили Tesla или не подарили?

Фото: Belta.by
Откуда у Лукашенко появился автомобиль, ранее не сообщалось. Основатель Tesla Илон Маск в Твиттере опроверг информацию, что дарил автомобиль президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Тот заявлял об этом на встрече со школьниками.
На слова Лукашенко в сюжете телеканала СТВ обратило внимание издание «Белорусский партизан». Ни пресс-служба Александра Лукашенко, ни государственное агентство БелТА о них не сообщали.
Автомобиль Tesla Model S P100D появился у Лукашенко два года назад. Президент отзывался о нём положительно.
«Честно признаюсь: проехал на скорости 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль.» – Александр Лукашенко президент Белоруссии.
C 2014 года www.amsrus.ru
Обменял на мешок картошки.
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