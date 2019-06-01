Новые сервисные кампании Subaru стартуют в дилерских центрах марки

Уникальные сервисные кампании для владельцев автомобилей Subaru

1 июня нынешнего года, во всех дилерских центрах Subaru начинаются две сервисные кампании, в рамках которых, клиентам предлагаются специальные условия на диагностику и замену некоторых узлов автомобилей старше двух лет.

В рамках кампании “Всё под контролем”, владельцы автомобилей Subaru, старше двух лет получат возможность бесплатно провести диагностику подвески, а также получить скидку до 25% на детали тормозной системы и скидку 30% на работы по замене тормозных колодок и тормозных дисков.

В рамках второй кампании, которая называется “Надёжная опора”, владельцы автомобилей старше трёх лет, получают возможность не только бесплатно продиагностировать подвеску своего автомобиля, но и получить скидку 25% на ступицы и ступичные подшипники, а также скидку от 30% на работы по их замене.

Больше информации об автомобилях Subaru вы можете найти на официальном сайте бренда http://subaru.ru