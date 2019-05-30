Произведен юбилейный 2,5-миллионный двигатель EA211 на заводе ŠKODA AUTO в Млада-Болеславе

На заводе ŠKODA AUTO выпущен 2,5-миллионный двигатель семейства EA211.

Чешский бренд производит силовые агрегаты этой серии с конца 2012 года – они используются как в моделях ŠKODA, так и в других автомобилях концерна Volkswagen Group. История производства двигателей на заводе в Млада-Болеславе началась в 1899 году, когда основатели компании Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент собрали свой первый мотор для мотоцикла.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Производство двух с половиной миллионов двигателей является подтверждением качества нашей инженерной школы, которой уже 120 лет, а также высокого уровня мастерства всей команды ŠKODA. Наш завод в Млада-Болеславе является одним из старейших среди всех автомобильных предприятий в мире. Достигнув такого высокого показателя в производстве двигателей EA211, мы вписали еще одну главу в его историю успеха».

Семейство двигателей EA211, выпускаемое в Млада-Болеславе с 2012 года, состоит из трех- и четырехцилиндровых двигателей с алюминиевым блоком цилиндров. Сегодня порядка 900 сотрудников собирают 2 400 силовых агрегатов в день. Двигатели имеют рабочий объем от 1,0 до 1,6 литра. Портфолио трехцилиндровых моторов, производимых на главном заводе ŠKODA, включает в себя модели 1.0 MPI мощностью 60 л.с. (44 кВт) или 75 л.с. (55 кВт), 1.0 MPI EVO, выдающий 80 л.с. (59 кВт), а также двигатели 1.0 TSI мощностью 95 л.с. (70 кВт), 110 л.с. (81 кВт) или 115 л.с. (85 кВт). Линейка четырехцилиндровых силовых установок EA211 состоит из двигателей 1.4 TSI мощностью 128 л.с. (94 кВт) или 150 л.с. (110 кВт), а также моторов 1.6 MPI, развивающих 110 л.с. (81 кВт). Эти двигатели устанавливаются в автомобили Volkswagen Group, выпускающихся по всему миру. На сегодняшний день силовые установки EA211 используются в двенадцати моделях трех разных брендов концерна: ŠKODA FABIA, OCTAVIA, RAPID SPACEBACK, KAROQ, KAMIQ и SCALA, Volkswagen Polo и Ameo, а также SEAT Ibiza, Ateca, Leon и Arona.

Помимо предприятия в Млада-Болеславе, выпускающего двигатели, ключевую роль в глобальной производственной сети концерна Volkswagen Group играет завод ŠKODA AUTO в городе Врхлаби, который занимается выпуском автокомпонентов. Например, здесь собираются автоматические коробки передач DQ 200. Эти современные семиступенчатые трансмиссии с двумя сцеплениями используются как в автомобилях ŠKODA, так и в различных моделях концерна Volkswagen Group. Ежедневно во Врхлаби производятся 2 200 коробок передач DSG серии DQ 200, а в январе 2018 года завод выпустил двухмиллионную по счету трансмиссию.

Производство двигателей в Млада-Болеславе насчитывает 120 лет. В 1895 году основатели компании Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент запустили производство велосипедов и всего через четыре года, в 1899-м, они показали свою первую модель, оснащенную вспомогательным двигателем. Одноцилиндровый агрегат имел два варианта отдачи – 1,25 л.с. или 1,75 л.с. В 1905 году марка L&K разработала двигатель объемом 1 100 куб.см. и мощностью 7 л.с., который устанавливался в первый автомобиль компании Voiturette A.