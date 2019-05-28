Tesla «урезала» функции электрокара Model 3

Компания Tesla продает Model 3 Standard Range с заблокированными функциями, для разблокировки которых придется заплатить

Некоторое время Tesla Model 3 начального уровня была доступна с набором функций, характерных Standard Range Plus, которые владелец получал бесплатно. Как пишет Electrek, бесплатная раздача закончилась, компания начала продавать автомобили в комплектации Standard Range с заблокированными функциями. Как отметил один из читателей издания, у доставленного ему электрокара оказался не доступен режим Autopilot, нет поддержки карт в режиме реального времени, не работают противотуманные фары, ограничена работа системы подогрева сидений, а максимальный запас хода составляет 354 км.

Ситуация с блокировкой автопроизводителем ранее доступного набора функций уникальна. До Tesla такого не практиковала ни одна компания. Кроме того, пока не ясно будет ли блокировка функций распространятся на проданные и уже доставленные клиентам Model 3 Standard Range. Никаких официальных заявлений или комментариев по этому поводу нет. По мнению издания, Tesla хочет заставить владельцев Model 3 Standard Range, уже привыкших к хорошему, покупать пакет Plus.

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