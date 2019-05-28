Первые седаны Е-Класса сошли с конвейера в России

Первые седаны Е-Класса сошли с конвейера в России
Май 28 14:04 2019

«Мерседес-Бенц» в России начал выпуск седанов Е-Класса

Недавно открывшийся в России завод по производству легковых автомобилей «Мерседес-Бенц» начал выпуск седанов Е-Класса. Этот автомобиль устанавливает новые стандарты интеллектуального седана бизнес-класса благодаря техническим инновациям, безопасности и высокому уровню комфорта.

Выпускаемые в России модели – Е 200, Е 200 4MATIC, Е 220 d 4MATIC – оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, бензиновым двигателем мощностью 197 л.с. (145 кВт) или дизельным 194л.с. (143 кВт).

В апреле этого года собранные в России автомобили Е-Класса успешно прошли краш-тест в Германии и получили высокую оценку пассивной безопасности от немецких коллег из подразделения контроля качества.

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AMSRUS
AMSRUS

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