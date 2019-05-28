Первая в мире система управления ходовыми характеристиками электромобилей на базе оценки массы

Компания Hyundai Motor Group предложила новую систему определяющую полную массу электромобиля и оптимизирующую ходовые характеристики под его вес

Hyundai Motor Group представляет систему, которая определяет полную массу легкогокоммерческого электромобиля и в соответствии с ней оптимизирует ходовые характеристики. Эта система, представленная в отрасли впервые, использует датчики ускорения для оценки текущей полной массы и соответствующей оптимизации характеристик автомобиля. Hyundai Motor Group предполагает, что эта система будет использоваться в будущих легких коммерческих электромобилях.

Возможность вычислять полную массу автомобиля на ходу позволяет менять крутящий момент электромобиля для максимального увеличения оставшегося пробега. Это ведет к снижению возможной пробуксовки и трения, когда автомобиль везет меньший груз, что повышает его общую экономическую эффективность. Новая система также позволяет менять крутящий момент на основании характеристик местности, меняя его при движении в гору в зависимости от полной массы, что позволяет владельцам малого бизнеса сокращать эксплуатационные расходы.

«Hyundai создала эту систему, поскольку мы понимаем, что разработка электромобилей для коммерческого использования требует особого подхода, — отметил Ян Чхэ Мо (Chae Mo Yang), руководитель группы технологий для экологичного транспорта. — Мы готовимся к будущему, когда сможем предложить коммерческие электромобили, работающие в оптимальном режиме в любых дорожных условиях, независимо от перевозимого груза. Помимо этого, такие автомобили будут экономичными в эксплуатации».

Ценовая конкурентоспособность является ключевой составляющей успеха будущих легких коммерческих электромобилей для малого бизнеса. В связи с этим Hyundai Motor Group разработала систему определения полной массы автомобиля на базе датчиков ускорения, а не датчиков массы, что позволяет использовать ее на автомобилях, не оснащенных дорогой пневмоподвеской.

Определение полной массы по ускорению производится на основании второго закона Ньютона. То есть чем меньше масса тела и большая сила прикладывается к нему в одном направлении, тем быстрее он движется. Поэтому,измерив ускорение, можно рассчитать массу объекта.

Когда таким образом вычисляется полная масса автомобиля, можно определить оставшийся пробег и соответствующим образом изменить максимальный крутящий момент. Так, возможный пробег автомобиля определяется на основании точного измерения текущей массы и скорости автомобиля с учетом экономичности при коммерческой эксплуатации.

Например, если автомобиль везет тяжелый груз, водителю выдается автоматическое уведомление об оставшемся расчетном пробеге, что позволяет добраться до места назначения без дополнительной подзарядки.

Hyundai Motor Group активно разрабатывает экологичные коммерческие автомобили, которые помогут в борьбе за снижение выброса парниковых газов. В прошлом году Hyundai Motor Group подписала меморандум о намерениях со швейцарской компанией H2 Energy об учреждении совместного предприятия Hyundai Hydrogen Mobility, в рамках участия в котором в течение пяти лет Hyundai поставит одну тысячу тяжелых электрических грузовиков.