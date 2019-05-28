Новая Skoda Octavia готовится к дебюту

Осенью 2019 года состоится премьера обновленной Skoda Octavia

Премьера новой «Октавии» запланирована на этот год и скорее всего состоится осенью, после презентации соплатформенного VW Golf VIII. Пока же предсерийные прототипы с новым кузовом наматывают тестовые километры и попадают поле зрения неравнодушных граждан с фотоаппаратами.

И судя по первым изображениям, дизайнеры все же отказались развивать спорное решение с двойными фарами, отдав предпочтение более традиционной оптике. Задние фонари частично заклеены пленкой в цвет кузова, однако уже сейчас можно сделать вывод, что здесь новая Octavia будет похожа на Passat.

Судя по длинному заднему свесу новая Octavia прибавит в длину и окончательно выберется из категории компактных автомобилей. Соответственно, стоит ожидать прибавки пространства в салоне и багажнике, который в случае универсала и сейчас способен проглотить 610 литров без складывания спинки дивана. И можно только гадать о реальном дизайне задней стойки – на тестовом прототипе она выглядит не слишком элегантно, но и здесь угадывается камуфляж.

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