70-тысячный Ford Transit сошел с конвейера на заводе Ford Sollers в Елабуге

С конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошёл 70-тысячный автомобиль Ford Transit.

Юбилейным стал цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей белого цвета. Фургон оснащен дизельным двигателем Duratorq 2,2 л мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Развитая сеть Transit-центров, простота заказа и обслуживания позволяют модели сохранять лидирующую позицию в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов на протяжении последних трех лет*. Новая структура бизнеса Ford Sollers построена на успехе модели, дальнейшее развитие которой позволит укрепить позиции и повысить продажи Ford Transit.

Сегодня линейка специального и социального назначения насчитывает свыше 55 модификаций и продолжает расширяться и совершенствоваться, чтобы соответствовать меняющимся запросам клиентов, новым требованиям и регламентам к перевозке. Эти автомобили производятся в партнерстве с аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers в соответствии со строгими стандартами качества Ford. На все специальные версии Ford Transit распространяется официальная гарантия Ford, полностью покрывающая в том числе модифицированные компоненты автомобиля.

Так в этом году компания сообщила о доступности к заказу двух новых версий: фургонов Ford Transit АГП-14Т, предназначенных для проведения монтажных и строительных работ на высоте до 14,2 м. с выдвижной стрелой с телескопическим механизмом и грузовой платформой («люлькой») и фургонов для инкассации с уменьшенной до 2300 мм общей высотой и версий, что позволяет автомобилю заезжать на большинство подземных парковок.

Ford Transit – первая модель, производство которой началось на елабужском заводе Ford Sollers вместе со стартом операционной деятельности совместного предприятия в России. Сегодня на заводе в Елабуге налажено производство 4-го поколения автомобиля по технологии полного цикла, включающего процесс сварки, окраски и сборки. Локализованное производство позволяет предлагать российским покупателям современный продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси с различными типами привода включая 4WD.