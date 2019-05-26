Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию
Май 26 08:02 2019

Обновленную модель седана Chevrolet Malibu планируют собирать на российской площадке «Дервейс» в Карачаево-Черкессии

Сегодня стало известно о возвращении на российский рынок обновленной модели седана Chevrolet Malibu, который будут собирать на отечественной площадке «Дервейс» в Карачаево-Черкессии.

Клиенты смогут выбрать между несколькими модификациями, которые отличаются техническими параметрами, а также пакетом опций. В свою очередь, запуск продаж американского седана Chevrolet Malibu начнется уже к лету нынешнего года. В период с 2012 по 2014 годы автомобиль уже продавался на российском рынке, однако теперь модель сможет удивить еще более современными характеристиками.

Известно, что под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 186 л.с. Также важно указать на применение 2-литрового турбированного двигателя с мощностью 253 л.с. в максимальной комплектации.

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AMSRUS
AMSRUS

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