Hyundai Motorstudio посетил Алекс Дубас, а следующим гостем будет Рома Зверь

Hyundai Motorstudio возобновляет цикл лекций известных российских деятелей культуры и лидеров мнений в рамках проекта «Hyundai: Сейчас». В сентябре в Hyundai Motorstudio на Новом Арбате приходил Алекс Дубас, а следующим гостем будет Рома Зверь

Совсем недавно, известный теле- и радиоведущий, писатель и путешественник Алекс Дубас посетил студию, а 25 сентября музыкант и лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь встретятся с гостями Hyundai Motorstudio в необычном формате. Лекцию авторы должны выстроить на основе 12 фотографий, которые недавно сделали на свой мобильный телефон. В круг обсуждения могут войти как события из творческой сферы, так и личной жизни: походы в музей, горячие темы из соцсетей, недавно прочитанная книга или новый проект. Слушатели принимают интерактивное участие в мероприятии, а потом могут задать все интересующие вопросы.

Hyundai Motorstudio приглашает всех желающих посетить встречу с Ромой Зверем, которая пройдет 25 сентября по адресу Новый Арбат 21 (необходима предварительная регистрация).

Программа мероприятия: