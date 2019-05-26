Автостат назвал самые популярные автомобили среди москвичей

Hyundai Solaris оказался самым популярным автомобилем среди москвичей, на втором месте оказался Ford Focus, тройку лидеров замыкает KIA Rio.

«Согласно результатам исследования, в московском автопарке числится немногим более 3,7 миллиона автомобилей. Самым распространенным из них оказался Hyundai Solaris, обладателями которого являются почти 86 тысяч москвичей», – говорится в сообщении.

На втором месте оказался Ford Focus, обладателями которого являются 85,8 тысячи москвичей. Тройку лидеров в предпочтениях жителей столицы замыкает KIA Rio, которой владеют 79,6 тысячи горожан.

В первую пятерку также попали еще две иномарки: чешская Skoda Octavia (72,1 тысячи владельцев) и немецкий Volkswagen Polo (59 тысяч).

Кроме вышеупомянутых моделей в десятки самых распространенных автомобилей в Москве попали отечественные «семерка» (56,3 тысячи) и «шестерка» (54,5 тысячи) марки LADA, которые заняли шестое и седьмое места соответственно.

На восьмой строчке – японский кроссовер Nissan X-Trail (50,9 тысячи). Замыкают рейтинг еще два представителя вазовской «классики»: «пятерка» (50 тысяч) и «четверка» (48,4 тысячи).

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