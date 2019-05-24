Skoda официально представила свой первый электрокар

В Братиславе состоялась официальная премьера электрического компакт-кара Skoda Citigoe iV

На специальном мероприятии в Братиславе состоялась официальная премьера полностью электрического компакт-кара Skoda Citigoe iV. Приставка iV в названии модели обозначает новый суббренд для электрокаров и гибридов.

От стандартного хэтчбека Citigo, электроверсия внешне отличается лишь оформлением бамперов и «радиаторной» решетки. По габаритам отличий нет вовсе, даже объем багажника удалось сохранить прежним (250 л.).

Электромотор Citigoe iV выдает 61 кВт (83 л.с.) и 210 Нм крутящего момента. Двигатель питается от батареи на 36,8 кВтч. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 265 км.

На разгон с места до первой сотни чешскому электромобилю потребуется 12,5 сек., производитель делает акцент на ускорение с 60 до 100 км/ч, которое занимает 7,6 сек. Максимальная скорость – 130 км/ч.

С помощью быстрой зарядки постоянного тока CSS пополнить запас в батареях на 80% можно за 1 час. На полній заряд от домашней сети потребуется 12 часов 37 минут.

Фотографий интерьера Шкода пока не показала, но пообещала богатое оснащение и стилистические доработки. Серийное производство электрокара Skoda Citigoe iV должно стартовать во второй половине нынешнего года. Цены пока не названы, но, как ожидается, базовая версия обойдется примерно в 16 тысяч евро.

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