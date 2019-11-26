Китайский кроссовер с двигателем Volvo привезут в Россию

В следующем году марка Geely выведет на отечественный рынок сразу 3 новинки: рестайлинговую версию Атласа, плюс абсолютно новые кроссоверы SX11 и FY11

В Китае Атлас (там модель называется Boyue) — настоящий хит! Поэтому марка Geely решила не скупиться, а провела действительно глубокий рестайлинг на четвертом году жизни модели. При этом новинке досталась приставка Pro — чтобы подчеркнуть действительно большой объём переделок. На родине продажи таких кроссоверов уже начались, а в следующем году новинка доберётся до нашего рынка.

За приставкой Pro скрывается масса отличий. У обновлённого Атласа — совсем другой передок и полностью светодиодная оптика. Сзади кроссовер тоже преобразился: кроме новых фонарей и бампера можно обнаружить… перекроенный проём пятой двери. Это действительно дорого (так как пришлось менять штампы силового каркаса), но зато публика будет довольна — фанаты модели давно просили сделать порог пониже.

В салоне — заново нарисованные передняя панель и центральная консоль, а также эффектная контурная подсветка. Плюс внедрены другое рулевое колесо и селектор трансмиссии. Ключевым элементом нового интерьера стал большой экран медиасистемы, притом некоторыми функциями можно управлять при помощи фирменных наручных часов XWatch. Кроме того, Geely заявляет улучшенное качество отделочных материалов.

Geely SX11: что за странное название?

Китайское название этой модели — Binyue (желанный гость). Поэтому за пределами Поднебесной марка продаёт этот паркетник под заводским индексом SX11. Но для нас Geely сделала исключение: в России странах Таможенного союза кроссовер будет продаваться под совсем другим названием. Его официально объявят на следующей неделе, но… Скажем так: с английского это имя переводится как «крутой луч».

По размерам китайский новичок напоминает Suzuki SX4 (длина — 4 340 мм). Он стал первой моделью, построенной на модульной платформе BMA, которая разработана при непосредственном участии инженеров Volvo. Силовая установка тоже имеет шведские корни: 3-цилиндровый бензиновый турбомотор — совместная разработка Geely и Volvo, притом такой же агрегат ставится на Volvo XC40. Коробка передач — «мокрый» 7-ступенчатый «преселектив».

Geely FY11: ещё один «китайский Volvo»

Китайская пресса не стесняется называть новые Geely «китайскими Volvo». Что неудивительно: в самых свежих моделях заложено действительно много европейских технологий… В частности, стильный паркетник FY11 базируется на модульной вольвовской архитектуре CMA! А как вам матричные светодиодные фары Valeo, способные менять форму светового пучка? Такие же используют многие премиум-марки.

Под капотом — шведские моторы объёмом 1,5 или 2,0 литра, притом со старшим двигателем объединены классический автомат и полный привод. Длина купеобразного кроссовера от Geely — 4 605 мм, то есть размерами «китаец» повторяет новый Toyota RAV4. Ценник, как ожидается, будет сравнительно скромным — около полутора миллионов рублей! Следовательно, по цене Арканы покупатели получат Volvo, накрытый оригинальным кузовом.

Источник Авто Mail.ru.