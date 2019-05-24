Штраф за +3 км/ч? Водителей хотят наказывать еще жестче

Для снижения количества смертельных ДТП центр организации дорожного движения предложили снизить нештрафуемый порог

Руководитель ЦОДД Вадим Юрьев считает, что в городах, в том числе в Москве, “нештрафуемый порог должен быть снижен как минимум вдвое – до 10 км/ч, а в принципе и до 3 км/ч”. Такие жесткие меры он объяснил тем, что президент Владимир Путин “поставил важную задачу – снизить число смертельных аварий на дорогах”. Новые скоростные ограничения, по его мнению, позволят ее решить, передает РИАМО.

Юрьев пояснил, что “если происходит столкновение пешехода и автомобиля, то на скорости машины в 30 км/ч шансы выжить у пешехода практически 100%, на скорости в 50 км/ч эти шансы снижаются до 30%, а на скорости 60-70 км/ч пешеход погибнет с вероятностью в 90%”.

Напомним, ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков перечислил условия, при которых можно рассматривать снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч. По его словам, необходимо провести ревизию дорог, увеличить скоростной режим на трассах, а также “исключить “кормушки” – то есть убрать знаки о ремонте и снижении скорости там, где по факту дорожные работы не проводятся.

Пока же действуют следующие штрафы за превышение: от 20 до 40 км/ч – 500 рублей, от 40 км/ч – 1,5 тыс. рублей, от 60 км/ч – до 2,5 тыс. рублей и свыше 80 км/ч – 5 тыс. рублей либо лишение прав на срок до шести месяцев.

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