Санкт-Петербург – любимый город для автоугонщиков

В Санкт-Петербурге чаще, чем в других городах, угоняют автомобили

Специалисты компании «АльфаСтрахование» создали рейтинг городов с наивысшим риском автомобильного угона. Исследование базируется на обращениях автовладельцев по страховке каско в 2017-2018 годах.

Выяснилось, что наибольшие шансы лишиться автомобиля по вине угонщиков на территории России – в Санкт-Петербурге. На долю этого города приходится 0,33% всех краж транспортных средств. Вторая строчка рейтинга принадлежит Хабаровску (0,17%), а третья – Калуге (0,13%). В первую пятёрку опасных городов вошли также Новосибирск (0,12%) и Москва (0,11%).

Дальнейшие места в первой десятке распределились следующим образом. На шестой позиции оказалась Тверь (0,1%), на седьмой – Иркутск (0,09%). Замыкают список лидеров Екатеринбург (0,08%), Липецк (0,07%) и Пермь (0,06%).

Годом ранее первенство по риску угона также удерживал Санкт-Петербург с показателем 0,34%. За ним шли Белгород (0,17%) и Хабаровск (0,16%).

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