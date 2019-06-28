Реставраторы превратили культовый ретро-автомобиль в электрокар

За ретро раритет на электротяге просят 20 тысяч евро, а запас хода обещают до 150 км.

В столице Северной Македонии, городе Скопье существует небольшая фирма BB Classic Cars, которая занимается реставрацией автомобилей и производством репликаров Abarth. Реставраторы решили помимо основной деятельности заняться трансформацией «одлдтаймеров» в экологически чистые электромобили. Заручившись поддержкой государственного фонда по продвижению инновационных технологий, мастера компании взялись за модернизацию популярной югославской микролитражки Zastava 750 и заменили бензиновый мотор на электродвигатель.

Милорад Китановски, директор BB Classic Cars, рассказывает, что после трансформации электрическая микролитражка по техническим характеристикам ничуть не уступает своему бензиновому собрату.

«Электромотор обладает значительно большим потенциалом и позволяет развивать большую скорость, которую мы ограничили на отметке 120 км/ч», – объясняет Китановски.

Автомобиль оснащается асинхронным электрическим мотором водяного охлаждения немецкого бренда Kessler, производство которых налажено на заводе в Северной Македонии. Пиковая мощность достигает 22 кВт (30 л.с.), а максимальный крутящий момент доступен непосредственно со старта и равен 75 Нм. Литий-железо-фосфатная (LiFePo) батарея емкостью 10,2 кВт-ч обеспечивает запас хода до 150 км.

Для зарядки батареи в домашних условиях потребуется 3 часа, а на быстрой станции – всего 15 минут. При этом стоимость электроэнергии, необходимой для полной зарядки батареи составляет всего 1 евро.

Пиковая мощность достигает 22 кВт (30 л.с.), а максимальный крутящий момент доступен непосредственно со старта и равен 75 Нм.За оригинальный ретроэлектрокар просят 20 тысяч евро. Для сравнения, Volkswagen’s e-UP! и e-Golf продаются в Северной Македонии за 25 и 37 тысяч евро соответственно.

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