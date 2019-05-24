Renault может локализовать в России двигатель и трансмиссию для кроссовера Arkana

Renault планирует наладить производство двигателя и трансмиссии для кроссовера Arkana в России

Французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность локализации в России двигателя и трансмиссии для кроссовера Arkana, выпуск которого налажен на заводе компании в Москве. Об этом сообщил эксперт по продукту Renault региона Евразия Анатолий Калицев. В настоящее время двигатель TCe 150 импортируется из Испании, CVT-трансмиссия Jatco поставляется из Мексики, пишет агентство “Финмаркет”.

По словам Анатолия Калицева, на старте производства Renault Arkana локализован более, чем на 60%. “Это все детали кузова, это подавляющее большинство деталей интерьера”, – сказал он, отметив, что Renault использует “не только российское производство деталей, но и детали делаются из российского сырья”.

При этом, по его словам, в компании рассчитывают “в ближайшее время” превысить уровень локализации Renault Arkana в 70%. В свою очередь старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор ранее говорил, что с началом производства Arkana Renault запустит новую линейку двигателей с приводом 4Х2 и 4Х4, а также предложит “современные сервисы коммуникации”.

Напомним, накануне компания Renault начала прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana в лимитированной серии Edition One, который предлагается по цене 1 млн 419 тыс. 990 рублей за версию 4х2 и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию 4×4. В продаже у российских дилеров новинка появится в середине лета. Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense).

В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light. В оснащение Renault Arkana входят мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, система объемного звука премиум-класса Bose, атмосферная подсветка Ambient light, системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.). Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV.

Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей. Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Новое поколение платформы SUV подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у Renault Arkana по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях. Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности.

В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости. Напомним, предсерийный Renault Arkana был представлен на Московском автосалоне в прошлом году. Стоит отметить, что Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.

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