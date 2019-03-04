В Беларуси Яндекс.Такси и Uber запустили страхование жизни водителей и пассажиров

С 1 марта Яндекс.Такси и Uber вводят программу обязательного дополнительного страхования для пассажиров и водителей такси в Беларуси, сообщили пресс-службы обеих компаний.

Максимальная компенсация по страховке составит 10.000 евро. На эту сумму будут застрахованы водитель и каждый пассажир Uber и Яндекс.Такси. Страховка автоматически распространяется на все поездки, заказанные через приложения Яндекс.Такси и Uber BY, и действительна на территории всех 13 городов, в которых работает сервис: Минск, Витебск, Гомель, Могилев, Бобруйск, Речица, Гродно, Жодино, Лида, Барановичи, Брест, Борисов, Молодечно.

Партнерами программ стали крупные страховые компании ТАСК и “Купала”. Стоимость поездок для пассажиров при этом не изменится, заверяют Яндекс.Такси и Uber: все платежи партнерам-страховщикам они обещают возмещать за свой счет.

Теперь, чтобы получить страховую компенсацию, пассажирам в случае ДТП нужно будет связаться со службой поддержки посредством приложения, через которое был сделан заказ. Для связи водителей со службой поддержки работает приложение Таксометр.

Некоторые моменты относительно страхования прояснили пресс-службы Яндекс.Такси и Uber:

– Какие случаи будут подлежать страхованию?

– Сразу отметим, что это дополнительное страхование. Водитель и пассажиры в автомобиле считаются застрахованными с момента начала поездки (когда водитель нажимает кнопку “В пути”) до ее окончания (когда водитель нажимает кнопку “Завершить”). Если во время поездки, заказанной через Яндекс.Такси или Uber BY, пассажир или водитель попал в ДТП и получил травму, он имеет право на компенсацию. Кто из пассажиров делал заказ, неважно, застрахованы все, кто находится в машине во время поездки. Количество застрахованных пассажиров не может превышать количество посадочных мест в автомобиле.

– От каких факторов будет зависеть сумма страховых выплат?

– Размер компенсации зависит от тяжести полученных травм. Сумма по одному страховому случаю не может превышать 10.000 евро на одно застрахованное лицо. Выплата производится в рублях по официальному курсу по отношению к евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день выплаты.

– Заменяет ли это страхование страховку перевозчика?

– Программы страхования сервисов Яндекс.Такси и Uber не заменяют, а дополняют страхование ответственности перевозчика перед пассажирами и ОСГО ВТС.- Как будет проходить процедура получения страховки при серьезном ДТП, когда человека доставляют в больницу? Какие документы нужно будет предоставить?

– Если пассажир или водитель получили тяжелые травмы и покинули место происшествия на “скорой”, сотрудники медучреждения обязаны передать информацию об этом в ГАИ. Она будет приобщена к делу, пассажир или водитель будут указаны в качестве пострадавшего в протоколе ГАИ.

Пассажиру нужно обратиться в службу поддержку того приложения, через которое был сделан заказ. Водители могут написать через своё приложение Таксометр. Если такой возможности нет, то с поддержкой должны связаться родственники или близкие. Они получат контакты компании, застраховавшей поездку, и подробные инструкции о том, что нужно делать. Одновременно с этим сервис вышлет страховому партнеру данные пострадавших. Это необходимо на тот случай, если они не смогут связаться со страховой самостоятельно.

Точный список документов предоставит страховая компания. В большинстве случаев для получения выплаты понадобятся: копия удостоверения личности, заявление о выплате страхового возмещения, выписка из истории болезни или медицинской карты, документ о ДТП. Застрахованный или его представитель могут отправить документы партнеру по электронной почте. При этом страховщик вправе потребовать дополнительные документы, уточняющие обстоятельства аварии, или оригиналы перечисленных документов. Это позволяет избежать мошенничества.

Как сообщил источник, вероятности провокаций со стороны пассажиров с целью получения страховки они тоже не опасаются: “Наши партнеры – крупные страховые компании, которые давно работают на рынке. Также мы будем использовать наш опыт по программам страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей, которые действуют в России и Казахстане”.