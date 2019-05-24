Goodyear в партнерстве с Citroën расширяют возможности автономного вождения и мобильности

Goodyear представляет модель C100 — специально разработанную концептуальную шину для концепт автомобиля Citroën 19_19

Технологичный и автономный электроконцепт Citroën 19_19 создан к столетию компании и призван обеспечить высший уровень эксклюзивности, комфорта и личного пространства для своего владельца. Разработанные в экстра-большом типоразмере с учетом эстетики концепт-кара, шины Goodyear C100 подчеркнут комфорт, высокую производительность, а также интеллектуальные возможности этого уникального автомобиля.

«Концептуальные шины Goodyear C100 были разработаны специально для концепт-кара Citroën 19_19, — отмечает Ник Харли, управляющий директор отделения легковых шин Goodyear в регионе EMEA, ответственный за работу в сегменте первичной комплектации. — Технологии, использованные при создании шины, обеспечивают максимальный комфорт и эффективность электромобилей».

В концептуально шине Goodyear C100 использован ряд передовых решений:

“Высокая и узкая” конструкция: Диаметр шины C100 — практически метр, в то время как для обычной шины эта цифра составляет около 60 см. Больший диаметр означает большую эффективность, комфорт и производительность— от более низкого сопротивления качению для лучшей энергоэффективности до улучшенной плавности хода и лучших характеристик на мокрой дороге.

Специальный дизайн протектора: Шина C100 имеет специально разработанный дизайн протектора, который обеспечивает как высокий уровень комфорта, так и отличную управляемость. Имея почти на 100 протекторных блоков больше, чем обычные шины, такой дизайн C100 обеспечивает гораздо больший акустический комфорт в электромобиле. Более того, состав внутрипротекторных канавок Goodyear C100 обладает свойствами натуральной губки. Благодаря способности застывать в сухом состоянии и размягчаться во влажном адаптируемый протектор улучшает управляемость, сцепление и торможение в обоих условиях.

Интеллектуальные системы и связь: Концептуальная шинаC100 использует продвинутые технологии сенсоров и датчиков. которые способны определять тип дорожного покрытия, погодные условия и передает данные на прямую в бортовой компьютер концепта Citroën 19_19, для улучшения характеристик вождения. В шине также будет использована технология контроля активного износа протектора, которая будет оценивать состояние проектора, помогая владельцу своевременно обслуживать шины.

Несмотря на то, что модель C100— полностью концептуальная шина, некоторые решения и технологии — например, “высокая и узкая”конструкция — уже активно применяются Goodyear. Интеллектуальные технологии и системы находятся в разработке компании.