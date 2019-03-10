Audi показала в Женеве закамуфлированный электрокар E-tron Sportback

Новый закамуфлированный Audi E-tron Sportback представлен на Женевском автосалоне

Немецкая компания Audi представила на Женевском автосалоне концептуальный электрический кроссовер, который, как ожидается, вскоре пойдет в серию. Машина получила название E-tron Sportback.

Автомобиль построен на базе модульной платформы MLB, которая лежит в основе электрокара E-tron. Технические характеристики не раскрываются, однако представленный несколько дней назад соплатформенный кроссовер E-Tron оснащен двумя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 408 л.с. Его батареи имеют емкость 95 кВт*ч, благодаря чему он способен на одном заряде проезжать до 400 километров пути. По данным зарубежных коллег, E-tron Sportback оснащается похожей силовой установкой.

Абстрагируясь от яркого камуфляжа, можно констатировать, что машина спереди похожа на E-Tron, а вот задняя часть напоминает A7 Sportback. По бокам автомобиля вместо зеркал установлены видеокамеры, которые на серийной машине должны быть доступны в качестве опции — в некоторых странах эта система уже сертифицирована.

Ожидается, что E-Tron Sportback будет представлена в серийном варианте уже в текущем году, и не стоит удивляться, если это произойдет на автосалоне во Франкфурте в сентябре. E-tron Sportback станет вторым серийным кроссовером Audi после e-Tron.

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